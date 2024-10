La settimana di Acqualagna tra il tartufo e Mattei

di Luigi Diotalevi

Da domani a domenica è il Comune di Acqualagna il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. "E’ un programma molto ricco - ha esordito il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini –. Acqualagna ha ben interpretato il senso della natura della cultura con iniziative che spaziano dall’archeologia fino all’intelligenza artificiale passando per la musica e l’enogastronomia con il tartufo, elemento predominante". Ha continuato il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi: "La settimana della cultura non poteva non celebrare il nostro più illustre concittadino Enrico Mattei imprenditore, politico e dirigente pubblico, di cui si parlerà venerdì 1° novembre al Teatro Conti, con lo spettacolo teatrale ’Nero Petrolio’, racconto della sua vita attraverso letture e immagini tratti da documenti autentici. Non può mancare ciò che più contraddistingue l’identità del patrimonio acqualagnese, il Tuber Magnatum Pico, che sarà il grande protagonista della nostra Fiera Nazionale".

Laura Sabbatini, consigliera delegato al Turismo, ha agiunto: "Ancora una volta la tecnologia diventa uno strumento per guidarci dal passato, verso un futuro migliore: di questo parleremo il 29 ottobre al Palazzo del Gusto". Vanessa Lani, archeologa, direttrice della Rete Museale della Via Flaminia ha illustrato Archeo Explorer: "Si tratta della nuova iniziativa itinerante organizzata dall’Università di Urbino in collaborazione con la Rete Museale della via Flaminia. L’obiettivo è di far scoprire delle novità legate non solo ai siti archeologici già noti che troviamo lungo la Flaminia, ma anche a quelli meno famosi, non inseriti in percorsi di visita o addirittura ’invisibili’ - scavi passati, ritrovamenti fortuiti, studi scientifici - che vengono raccontati da esperti relatori. Ad Acqualagna l’intrigante tema che sarà svelato dal prof. Oscar Mei è quello di cui lui stesso si sta occupando assieme all’archeologa Laura Cerri e al geologo Mauro de Donatis, della città sepolta ’Pitinum Mergens’, già anticipato al pubblico in una recente conferenza che ha catturato molta curiosità e che andremo a scoprire sul posto come veri esploratori".

Le conclusioni a Giuliano Mensà, dell’Istituto Comprensivo Enrico Mattei: "Acqualagna, cuore pulsante della Fiera Nazionale del Tartufo, si apre alla cultura grazie ai suoi giovani talenti. L’Istituto Comprensivo ’Enrico Mattei’ è orgoglioso di partecipare trasformando la nostra comunità in un vivace polo culturale".