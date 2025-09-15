La sfida al Club dei Brutti. Giannino “La Belva“ vince per un soffio di voti

Giannino Aluigi, 60 anni, detto “La Belva“ è stato riconfermato presidente mondiale del Club dei Brutti ma con un margine di solo 15 voti sulla concorrente Teresa Salvati. L’ investitura di Aluigi ieri pomeriggio a Piobbico durante il Festival dei Brutti che ha visto recarsi alle urne circa 2.000 votanti. Aluigi dopo 11 anni alla guida del Club era stato “spodestato“ nel 2022 dal compaesano Mirko Martinelli, rieletto l’anno dopo è ora al suo quattordicesimo mandato. Tanti consensi, anche se non sufficienti per battere il presidente sono andati alla candidata e prima sfidante: Teresa Salvati, pensionata, pittrice e amante degli animali, al terzo posto Gianpiero Martinelli che assumerà la carica di vice presidente.

Il “Più Brutto d’Italia“ si è confermato su indicazione del presidente: Poldo Isabettini che era stato sfidato da Danilo Scardacchi, giudicato però non abbastanza brutto. Nell’antica storia dell’associazione, l’unica donna eletta presidente del Club è stata Roberta Iacobelli, figlia di Telesforo, colui che fece conoscere a livello nazionale e non solo l’associazione. Roberta regnò sui “brutti“ per 4 anni (dal 2007 al 2010), con la difficile eredità di traghettarlo da un passato glorioso verso un futuro sempre più fatto di miti ossessivi che vanno dalla competitività estetica e all’eterna giovinezza. Ritornando a ieri a Piobbico erano in tanti i supporters del Club, giunti per l’occasione anche dal nord Italia e dall’estero: "Sabato – ha detto Aluigi – ho avuto una comitiva tedesca che oltre a chiedere del Club ha voluto visitare tutto il paese esprimendo parole di compiacimento per le peculiarità storiche di Piobbico". Proprio i votanti che sono arrivati da fuori paese possono aver fatto piegare l’ago della bilancia a favore di Aluigi, di certo più conosciuto degli altri per via dei suoi precedenti alla guida del Club. Nel pomeriggio dopo la chiusura delle urne c’è stata l’attesa sfilata del corteo per le vie del paese con in testa il neo presidente, i suoi sfidanti, i suoi fedeli collaboratori, il Bandino dei Brutti e alcune “belle“ tra cui quattro ragazze di Piobbico e alcune di fuori. "Sono onorato di essere stato rieletto" ha detto a caldo Aluigi apparso particolarmente emozionato. Come ad ogni Festival il Club ha trattato un tema, quello di quest’anno è stata l’inclusione. In piazza Sant’Antonio, di fronte alla sede del Club c’è stata anche tanta buona musica con “Max Pezzali Tribute“.

Come da tradizione il presidente neo eletto ha consegnato il premio “No-bel“ a chi ha sposato la causa del club, premio che quest’anno è andato a Chiara Buiarelli. Questo è stato un Festival dei Brutti, tra il serio e la sana goliardia, che va in archivio dopo aver soddisfatto tutti: organizzatori e sostenitori del Club. Tanta affluenza l’hanno avuta anche le antiche cantine del borgo storico. L’organizzazione è stata del Club e dell’Associazione Cantinieri, con il patrocinio della Pro loco Piobbico.

Amedeo Pisciolini