La sfida dei giovani pasticceri: così l’Epifania è diventata dolce

Ventiquattro giovani pasticceri si sono sfidati, ieri pomeriggio, impastando biscotti nel Collegio Raffaello e riempiendo la Sala Raffaello di un dolcissimo profumo. L’occasione era il concorso “Vinca il più dolce“, organizzato per l’ottavo anno dal Comune insieme alle Contrade di Urbino, durante l’Epifania: alla fine, ciascun partecipante è stato premiato come vincitore di una categoria diversa, dal biscotto più natalizio al più fantasioso, dal più buono al meglio decorato.

L’ultimo giorno delle feste di fine e inizio anno si era però aperto alle 10, con la tradizionale camminata dell’Epifania targata Avis-Aido, che quest’hanno ha portato 70 persone attraverso i vicoli di Urbino, con una marea di foto scattate e tanti sorrisi.

Dopo il pomeriggio di giochi per bambini e famiglie promosso in collaborazione con la Pro loco, in serata è stato il concerto dell’Epifania eseguito dalla Corale del Montefeltro, nella Sala del Maniscalco, a chiudere le festività e a dare l’arrivederci al prossimo inverno.

n. p.