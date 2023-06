La sfida musicale alla Rocca e il torneo di calcetto ’Fusion cup’ I giovani tornano protagonisti

‘Tornoentrole6’, i giovani dell’Ambito sociale 6 protagonisti tra palcoscenico e campo da calcio. In programma una serie di iniziative nate dalla collaborazione tra Ambito sociale, Opera, Bobina Network, Cogeu, Scuola Zoo, Digitale Ies, Umanesimo Digitale e oratorio Don Orione. Tra gli appuntamenti in programma la seconda edizione di "Ambito Music Contest", il concorso musicale rivolto a giovani emergenti, solisti o band, tra i 16 e i 35 anni, e il nuovo concorso "Ambito DeeJay Contest", destinato ai dj tra i 18 e i 35 anni. Ancora pochi giorni per iscriversi sul sito di Radio Bobina Network: fino al 23 giugno per "Ambito Music Contest" e fino al 28 per "Ambito DeeJay Contest". La competizione si svolgerà prima online, dove il pubblico potrà esprimere le sue preferenze attraverso il canale youtube di Bobina Network. Saranno selezionati 9 finalisti per categoria che si contenderanno la vittoria durante le serate finali di martedì 11 e mercoledì 12 luglio sul palcoscenico della Rocca Malatestiana.

Quest’anno inoltre "Tornoentrole6" si arricchisce di un nuovo appuntamento, il 6-7 luglio, il "Calcetto Fusion Cup" nato dalla collaborazione tra l’equipe di Animazione territoriale sociale e l’oratorio Don Orione. Inoltre, da oggi al 10 agosto, sono in programma al centro Gas Gas, 18 laboratori aperti a preadolescenti e adolescenti, il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 20. L’equipe di Animazione territoriale sociale sarà presente anche nei comuni dell’Ambito per incontrare i gruppi giovanili e partecipare ad eventi sportivi e culturali. "Si tratta di iniziative – ha fatto presente l’assessore Dimitri Tinti – che nascono dagli incontri con i ragazzi con l’obiettivo di valorizzarne estro e talento".

an. mar.