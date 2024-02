La sfida vinta da Elena: "Vestire bio per stare meglio"

Elena Mancinelli ha 48 anni e quindici anni fa, a Fossombrone ha fondato "Altramoda srl", azienda che produce abbigliamento, intimo e articoli tessili per la casa completamente in tessuto naturale. Qualche esempio? Dalla betulla si può ricavare una maglia completamente biologica e biodegradabile, così dal faggio, dal bambù e da tante altre piante. "Un processo di lavorazione a ciclo chiuso – premette Elena – sostenibile, con il riciclo delle acque, senza inquinare, certificato con il marchio Fsc che garantisce che le foreste sono gestite in modo sostenibile e gli alberi tagliati legalmente e sostituiti da alri reimpiantati". Prodotti non allergici per la pelle e di elevata qualità. Un’azienda che, da locale, si sta aprendo al mercato europeo e che nel settore ha fatto scuola, fino a diventare la prima realtà italiana nel settore.

Elena, come è cominciato tutto?

"Vengo dall’agricoltura biologica, lavoravo in una cooperativa agricola a Ozzano Emilia, dove mi occupavo della trasformazione dei prodotti agricoli in conserve: pomodori, marmellate, e poi grani, farine, erbe officinali".

Quando ha deciso di aprire la sua azienda?

"All’inizio del 2000 si parlava di bio nell’alimentazione, ma non nell’abbigliamento, a differenza del nord Europa. Come altre mamme attente ai propri figli, ero interessata ai tessuti naturali e ho voluto portare in Italia il bio anche per l’abbigliamento, perché fa bene alla pelle e al pianeta. Così ho aperto la prima azienda, a gestione famigliare, a Fossombrone e ora siamo una Srl che produce ed esporta, leader in Italia nel mercato on line grazie al nostro sito altramoda.net".

Cosa producete?

"Siamo partiti con le calze in cotone bio, canapa, lana naturale, cioè con prodotti sensibili per noi, che sono ogni giorno a contatto con la pelle e che possono provocare allergie. I nostri sono prodotti puri: nella lana non c’è acrilico aggiunto, ad esempio, nel cotone non c’è poliestere, evitiamo allergie e rispettiamo l’ambiente. Poi abbiamo aggiunto le magliette cento per cento cotone bio, come del resto le felpe, difficilissime da trovare. Ora, per i nostri primi quindici anni, stiamo lanciando la nuova collezione di intimo donna, in cotone e modal, quest’ultima una fibra naturale derivata dal legno di faggio: tutto fatto da noi, con tinture certificate".

Il riscontro?

"Notevole. Le persone a rischio di dermatite, ad esempio, scelgono il cotone in purezza".

Per fare ciò però bisogna abbattere alberi...

"Ci serviamo in Svizzera, Paese all’avanguardia, dove abbiamo la garanzia Fsc che ci assicura che per ogni albero abbattuto ne viene impiantato un altro e che non vengano tagliate specie di pregio, bensì di veloce accrescimento".

Quali sono i vostri mercati?

"L’Italia è i principale ma adesso stiamo arrivando in Francia e Germania e dalla prossima stagione saremo nel Nord Europa dove c’è molta consapevolezza ecologica anche nel vestire".

E’ l’Africa?

"Abbiamo avviato un bel progetto con una cooperativa di Nairobi, in Kenia, per i tessuti usati. Là arriva tutto quello che noi europei buttiamo nei cassonetti di raccolta: i nostri vestiti usati vengono caricati su navi, scaricati nei porti dell’Africa e venduti a peso. Questo è un grosso problema per loro, perché possono arrivare anche maglioni o giacche a vento che in quel continente servono a ben poco, viste le temperature, e spesso sono di qualità scadente, con la conseguenza che vengono anche sparsi e abbandonati nell’ambiente. La cooperativa di Nairobi che collabora con noi, recupera i vestiti che poi smembriamo e dai quali ricaviamo nuovi prodotti".

Per esempio?

"In collaborazione con il marchio Denim, dai jeans usati e buttati ricaviamo guanti da cucina, grembiuli e tovagliette".

Che costo hanno i vostri prodotti?

"Siamo partiti per essere per tutti e soprattutto per le famiglie: i calzini partono da 2 euro, le magliette da 9 euro e le felpe da 29, o 30 euro. Ma la differenza è che i nostri capi sono fatti con cotone o lana pura, bio, certificata, anallergica e sostenibile per il benessere della persona e del pianeta".