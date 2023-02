Ormai quasi ci siamo. Domenica 19 febbraio ritorna a Pesaro, in sfilata, il Carnevale dei Ragazzi per soffiare sulle candeline del 66° compleanno e dare così continuità ad una lunga striscia vincente dopo due anni di iniziative ridotte al lumicino per i paletti imposti dal Covid. Ai nastri di partenza nove allegorie. Eccole: "Fateci strada" della parrocchia di Cristo Re, "Finalmente torniamo a volare!!!" (Santa Maria di Loreto), "Il mare di S.an Martino" (San Martino), "Lady Gaga al Carnevel de Pesre" (Gruppo Torraccia), "C’era una volta nel bosco…" (San Carlo), "La famiglia di Addams" (Soria), "L’app del contadino" (San Fabiano di Villa Ceccolini), "An di’ c’an è bon" (Cattabrighe e San Pietro in Calibano) oltre a "Roller Pesaro" con variazioni sul tema. Il primo seme della rassegna è stato posto a dimora, con fiduciosa speranza, nel settembre del 1957. Nacque anche l’idea di far risorgere dalle ceneri il personaggio di Rabachèn, principe dell’allegria che, nello spirito del lontano ’800, animava le feste carnevalesche in città. Il primo ad indossarne i panni è stato Renzo Paci. Ora è Albino Calcinari. Poco si è sempre parlato della signora Cagnèra, consorte del protagonista numero uno della rassegna, anche se di tanto in tanto qualche leggiadra fanciulla compariva al suo fianco. In molti lo ritenevano uno scapolo d’oro. Ma tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 fece la sua apparizione per resistere alle insidie del tempo. E da quel momento a vestire i panni della signora Cagnèra è ancora lei: Annamaria Petrilli.

Luigi Diotalevi