“La Sfileda“ di Franco Andruccioli tra dialetto, emozioni e poesia

Oggi alle ore 16,30 al Centro Socio Culturale Maria Rossi, nella centralissima via Toschi Mosca 20, è previsto un incontro con il dialetto “La Sfileda“ in pratica la sfilata di alcuni personaggi del panorama teatrale del dialetto pesarese, ideato e raccolto da Franco Andruccioli. Reciteranno, oltre a Franco Andruccioli, le attrici Donatella Biagioli, Elvira Montesi e l’attore Giancarlo Mazzoli.

L’incontro è organizzato dallo storico pesarese Dante Trebbi che presiede da diversi anni il frequentatissimo Circolo Maria Rossi che conta numerosi iscritti che partecipano, con tenacia a diversi appuntamenti sociali e culturali. L’obiettivo del Circolo è quello di socializzare e permettere ai frequentatori di impiegare il proprio tempo in attività utili a se stessi con esercizi e attività cognitive.

In questa occasione è importante la presenza dell’attore e regista teatrale Franco Andruccioli che, in diverse occasioni e in vari ambienti, ha declamato con sensibilità e bravura poesie di vari poeti e partecipato anche a diverse commedie sia in lingua che in dialetto riscuotendo sempre un notevole successo.

l. d.