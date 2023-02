Ed io penso che in mezzo alla stabilità generale del clima Italiano, il clima parziale di queste basse giogaje [catene montuose] dell’Appennino sia meno crudo che nei secoli passati.

Alessandro Serpieri

Tratto da “Studi sulle temperature invernali nel clima di Urbino“, 1863

Il primo mese dell’anno ci ha mostrato quanto possa essere variabile la stagione invernale oggi, non è certo una novità, lo stesso Serpieri già nel 1863 definiva gli inverni di allora meno crudi dei secoli passati. Si era usciti da poco dall’ultima piccola era glaciale, si considera il 1830 come termine di questo freddissimo periodo iniziato a metà del 1300.

Il repentino aumento delle temperature iniziato alla fine degli anni 80 del ‘900 ha impresso ulteriore variabilità al clima invernale del nostro territorio. Eccoci dunque a gennaio 2023, tre decadi che rappresentano quasi tre stagioni, la prima caldissima per effetto del forte anticiclone di capodanno ha avuto un andamento termico che normalmente avremmo nella terza decade di marzo, primavera, nemmeno un giorno di pioggia con la preoccupazione di una nuova fase siccitosa, l’ultimo giorno piovoso risaliva al 16 dicembre.

La seconda decade, tiepida, con temperature da fine novembre, autunno, ma finalmente anche con precipitazioni di tipo autunnale, dal giorno 16 sono tornate le preziose piogge continue e persistenti culminate il giorno 20 con la comparsa dei primi rovesci nevosi.

La terza decade ci ha riportati finalmente in inverno, crollo termico, venti gelidi e tanta pioggia ma anche neve, copiosa a tratti, oltre 40 cm caduti che potevano essere molti di più se dopo l’accumulo al suolo di 28 cm del giorno 22 un lieve rialzo termico nella notte successiva ha ritrasformato la neve in pioggia con oltre 50 mm caduti sulla neve già accumulata causando smottamenti, caduta di alberi e rigonfiato improvvisamente i fiumi fino a situazioni di criticità. Nel complesso un gennaio tiepido con tantissime precipitazioni come non se ne vedeva dal 2001 e prima ancora dal 1963, in 10 giorni è caduta l’acqua che nel 2022 è caduta in 5 mesi tra febbraio e luglio. L’inizio è sicuramente incoraggiante, speriamo che il nuovo anno ci riporti in linea con le medie stagionali, il gap pluviometrico non è ancora stato colmato ma siamo sulla buona strada.