La sicurezza in bici entra tra i banchi di scuola

Quattro comuni, tre istituti comprensivi, quattro scuole ciclismo e 12 partner locali si uniscono per portare in aula un progetto sulla sicurezza stradale in bicicletta, destinato agli alunni delle quarte e quinte elementari e promosso dalla scuola ciclismo Uisp Pedalo Sicuro.

L’iniziativa, "Pedaliamo in sicurezza 2023", interesserà nove plessi e 400 alunni, tra gli istituti Pascoli, Volponi e Anna Frank, e coinvolgerà Urbino, Petriano, Sassocorvaro Auditore e Montecalvo in Foglia. "Da 10 anni formiamo tecnici e organizziamo corsi di guida sicura per adulti, così abbiamo deciso di portare tali attività anche a scuola - ha spiegato Piergiorgio Guelpa, di Pedalo Sicuro, alla presentazione avvenuta alla Data -. Il programma si articolerà in quattro moduli, con attività sia in aula, sia fuori.

Tratteremo di educazione stradale, rispetto per l’ambiente e conoscenza e uso delle bici, alcune delle quali saranno fornite da Tecnobike, che spiegheremo attraverso il gioco. Al termine, consegneremo un attestato di partecipazione e un kit. Accanto ai nostri, saranno coinvolti altri 30 tecnici di ciclismo e agenti della polizia locale associata".

Secondo Simone Ricciatti, presidente del comitato regionale Uisp, è "un progetto completo, che comprende ambiente, educazione civica, sport e divertimento e si connette alle nostre dinamiche.

Da una ricerca fatta nel 2022 con Svimez, sono emersi dati drammatici su sedentarietà e obesità giovanile, quindi l’opportunità cade bene. E poi si tratta di coscienza ambientale, che si lega agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu da noi perseguiti".

A parlare di come gli agenti di polizia locale saranno coinvolti, c’era Luca Bastianelli: "Inseriremo nel progetto la spiegazione di piccole norme del codice della strada, che poi gli istruttori faranno mettere in pratica agli studenti fuori dall’aula. Il 10% dei morti in strada è rappresentato da ciclisti, perciò noi insegniamo il rispetto delle regole basilari perché dobbiamo spiegare ai giovani, sin da piccoli, come esserne utenti".

Oltre al patrocinio, i quattro Comuni hanno anche offerto un contributo economico per Pedaliamo in sicurezza, mentre, accanto a Tecnobike, i privati che lo sostengono sono Raffaello Travel Group, Agenzia viaggi Castel Durante, Europabus, Saie, Tiemme, studio Chiuselli fisioterapia, Ottaviani Super Auto, Outdoor Marche Life, Ca’ Virginia, Sugar Cafè e agenzia Ag Eventi. Cicloducale di Urbino, Mondobici di Fermignano, Avis Mondolfo Bikers e Mtb Metauro Team di Fano sono le quattro scuole di ciclismo coinvolte, che forniranno tecnici e materiali.

Molto soddisfatte le amministrazioni comunali, intervenute con il vicesindaco di Urbino, Marianna Vetri, i sindaci Davide Fabbrizioli e Donatella Paganelli, per Petriano e Montecalvo in Foglia, e il sindaco e vicesindaco di Sassocorvaro Auditore, Daniele Grossi e Giuseppe Zito, mentre per il mondo scolastico c’era Laura Donzelli, coordinatrice del plesso di Piansevero. "Progetti del genere gratificano - afferma Vetri -. Ringrazio i sindaci, perché si sta muovendo qualcosa e le iniziative che passano per lo sport e per la valorizzazione del territorio vissuto in sicurezza tramite esso sono importanti. Grazie anche alle scuole, a Uisp, alla polizia locale associata e a tutti i sostenitori del progetto".