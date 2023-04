"La sicurezza non è solo un costo"

"È inaccettabile che ancora oggi, nel 2023, un lavoratore partito di casa per andare al lavoro non vi faccia ritorno". Così le associazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dopo l’incidente sul lavoro che ha causato ieri la morte di un giovane alla Polver srl. "Al di là dei dettagli sulla quale le autorità competenti faranno luce - scrivono le organizzazioni sindacali - prendiamo nuovamente atto di un fatto tragico accaduto oggi ad un lavoratore metalmeccanico della nostra provincia. Da tempo denunciamo le vera e propria emergenza della sicurezza nei luoghi di lavoro". A livello nazionale solamente nel 2022 si sono registrati oltre 1000 morti sul lavoro, un dato che rispetto al 2021 è in aumento del 21%. "E’ sconvolgente che ancora ad oggi il sistema non riesca ad affrontare il tema della sicurezza in maniera seria, in particolare nella nostra provincia si continua a vedere la tematica della sicurezza come qualcosa di ’astratto’ che dovrebbe essere alla base di ogni singola attività lavorativa. Sempre più spesso ci scontriamo con aziende che derubricano la sicurezza sul lavoro a semplice costo, procrastinando gli interventi di messa in sicurezza e la formazione, alimentando con il sangue i loro profitti". Per questo le organizzazioni sindacali chiedono fin da subito alle Associazioni Datoriali e alle istituzioni una cabina di regia per fare della materia della sicurezza un fatto culturale e non un mero obbligo di legge.