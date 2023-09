La sindaca Cinzia Ferri dichiara guerra ai vandali che sporcano e danneggiano gli arredi urbani

"Stiamo visionando le telecamere e successivamente provvederemo a presentare la denuncia". La sindaca di Montelabbate, Cinzia Ferri, non ci sta e con un post su facebook ha espresso tutta la sua amarezza riguardo ai vari danneggiamenti avvenuti in paese. Lampioni della luce e cartelli rotti, giochi del parco allentati e tantissimi rifiuti abbandonati. La sindaca Ferri si rivolge direttamente ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi che frequentano l’area fitness, le aree sportive e il parco Falcone Borsellino, chiarendo che si procederà per vie legali e al conseguente risarcimento danni non appena verranno recuperate le immagini dalle telecamere di zona. I fatti, risalenti ai primi giorni del mese e poi nuovamente tra il 7 e l’8 settembre, sono purtroppo frequenti. Se in passato si è seguita la strada dell’avviso ai genitori ora, non avendo ottenuti risultati, si procederà con una linea più decisa: denuncia diretta.

Lu.Ard.