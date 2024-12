“La Singla“, la storia bella e vera di Paloma Zapata

Oggi al Multisala Solaris di Pesaro verrà proiettato alle 21 “La Singla“ di Paloma Zapata, la storia di una ballerina sorda. Prima del film ci sarà una dimostrazione in sala di due ballerini di flamenco. Helena Kaittani, giovane donna di Siviglia appassionata di flamenco, scopre grazie a un’insegnante di ballo l’arte di Antonia Singla, ballerina degli anni ‘60 e ‘70, sorda ma straordinariamente in sintonia con il ritmo febbrile della musica.

Colpita dai video visti in rete, Helena avvia una ricerca per scoprire che n’è stato della Singla, venendo a conoscenza della sua storia straordinaria, dall’apice della fama che la portò a esibirsi per Dalì, Cocteau, a Parigi e in Germania, fino alla sparizione delle scene nei tardi anni ‘70. E se la Singla fosse ancora viva, Helena troverebbe il coraggio incontrarla?

Il film è la storia di una ricerca che diventa via via un incontro fra la sua guida, alter ego della regista, e la sua protagonista, inizialmente solo un’immagine da osservare e poi un volto da conoscere. Così, l’incontro tra Helena e Antonia, oggi nonna settantenne felicemente distante quattro decenni dal mondo della musica, è ripreso con estremo pudore, cercando nel volto di una donna anziana la bellezza senza tempo.

b. t.