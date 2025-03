"La sinistra distrugge le strade. Noi le stiamo ripristinando"

In merito agli interventi per complessivi 125 milioni di euro per l’asse viario Fano- Gubbio annunciati ieri dall’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e le contestazioni di ieri della capogruppo del Pd in Consiglio regionale delle Marche Anna Casini oggi replica Baldelli. "Nutro simpatia per la consigliera Anna Casini che considero competente – dice l’assessore regionale – però dal tono usato nei suoi interventi deve essere anche particolarmente sfortunata: le opere che in passato facevano parte del libro dei sogni della sinistra, il centrodestra le ha progettate e le sta realizzando davvero. D’altronde, il Pd è noto per gli annunci privi di concretezza e non a caso ha proposto la candidatura a presidente della Regione a colui che è il principe delle opere annunciate e mai realizzate, come ben sappiamo a Pesaro. Ma annunciare non significa fare e non a caso stiamo mettendo a terra in pochi anni ciò che il Pd ha solo annunciato per decenni, dagli ospedali alle strade. Prima il Pd ha massacrato tutte le strade – conclude Baldelli – trasformandole in provinciali e ora dobbiamo correre per riparare ai suoi danni".