La Smartsystem è già all’opera. Arriva il centrale Mengozzi

Primo colpo di mercato per la Smartsystem neo promossa in serie A2. Arriva in maglia virtussina il centrale ravennate Stefano Mengozzi, classe 1985, atleta che vanta un curriculum sportivo di grande spessore e che approda nella città della Fortuna con entusiasmo: "Pronto ad essere battagliero e nello stesso tempo ambizioso – afferma l’esperto giocatore – sono carico per aiutare Fano a raggiungere i propri obiettivi nella stagione che viene". Dall’anno 2011-12 al 2022-23 Mengozzi ha sempre militato in Superlega, poi l’approdo in A2 a Ravenna.

Nel suo curriculum ci sono 2 Coppa Italia vinte (in A2 e in Superlega), 1 Supercoppa Italiana ed un campionato mondiale per club con Perugia, oltre a diverse promozioni conseguite dalla serie A2 alla serie A1: "Umiltà e gran voglia di lavorare – continua Mengozzi – saranno le qualità che dovrà avere Fano nella prossima stagione. Vista la difficoltà della categoria, anche conquistare un singolo punto in partita potrà per noi essere fondamentale. Le prime gare della stagione ci potranno già dire qualcosa". Poi Mengozzi continua: "In allenamento cerco sempre la perfezione e sono sicuro che con il lavoro duro in palestra riusciremo a toglierci delle soddisfazioni e vorrei per questo essere un esempio per i giovani che ci saranno. Da parte mia cercherò di dare il contributo decisivo alla squadra in prima linea con muro e attacco mentre in battuta la regolarità tattica è la mia qualità migliore".

Poi l’ex giocatore di Perugia si sofferma commentando il finale di stagione entusiasmante della Smartsystem: "Ho seguito con attenzione il finale di stagione con la vittoria nei play off – conclude il centrale virtussino – ho capito che la Virtus ha un grande seguito, sono sicuro che stabilirò il giusto feeling con i tifosi".

b.t.