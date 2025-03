La solidarietà sui banchi del mercato: raccolta di cibo per le famiglie bisognose

Al prossimo mercato, martedì a San Decenzio, non mancherà l’occasione di fare del bene. Per due martedì consecutivi – il 4 marzo e l’11 marzo – al mercato di San Decenzio, sarà possibile donare alle famiglie in difficoltà economica, generi alimentari a lunga conservazione. "L’idea nasce dal buon cuore degli ambulanti del mercato settimanale – osserva Roberto Drago, presidente della Caritas diocesana –. Siamo stati molto contenti di poter collaborare con loro". Come si potrà aderire alla raccolta di beneficenza? "Dalle 8,30 alle 14 – conferma Valerio Tamburini, in rappresentanza degli ambulanti del mercato di San Decenzio – allestiremo un gazebo vicino al Bar Ciclone. Tutti coloro volessero aiutare chi ha bisogno, lo potranno fare consegnando al gazebo – allestito in collaborazione con Caritas e con il Comune di Pesaro – una lista precisa di alimenti". Sarà possibile donare olio extravergine di oliva, biscotti, olio di semi, zucchero, tonno, legumi, passata di pomodori, riso e pasta, farina. "Se gran parte degli alimenti elencati non fosse possibile trovarli in vendita alle bancarelle del mercato – osserva il sindaco Andrea Biancani, presente ieri alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – è necessario che ogni donatore arrivi con i beni già acquistati o recuperati dalle proprie dispense. Aldilà della quantità di alimenti di prima necessità che la raccolta riuscirà a racimolare, vorrei dire che è già lodevole l’impegno civico mostrato dagli ambulanti. Il messaggio che arriva alla comunità è importante perché esprime vicinanza, da parte della comunità, nei confronti di famiglie in difficoltà". Valerio Tamburini annuisce con il capo: "Noi ambulanti siamo in mezzo alla gente e conosciamo i problemi veri – osserva –: sembra difficile crederlo, ma anche in una tranquilla città come Pesaro, sono tante le famiglie che non arrivano a fine mese". Nei numeri di Caritas e dei servizi sociali emerge quanto la povertà sia tra noi: "Sono 9mila i pacchi alimentari che Caritas distribuisce durante l’anno – spiega Claudia Moschini di Caritas –, mentre mediamente sono 50 le persone che quotidianamente vengono a mangiare alla nostra mensa". Sono 260mila euro i contributi diretti che "il Comune – osserva l’assessore Luca Pandolfi – destina, annualmente, al sostegno delle famiglie fragili. Si tratta di aiuti economici per chi non arriva a pagare le utenze, l’affitto...". "Quella nata tra ambulanti, Comune e Caritas – conclude l’assessore Francesca Frenquellucci – è una collaborazione molto positiva che apre le porte a nuove cooperazioni sul fronte sociale e che ben si coniuga con tutte le azioni già messe in atto dal Comune sul delicato fronte nei confronti dei più fragili".

Solidea Vitali Rosati