La solidarietà verso l’Ucraina . Vestiti, cibo, attrezzature sanitarie. Consegne fatte: "Grazie a tutti voi"

Il carico di beni di prima necessità, tra cui vestiti, alimenti e preziose attrezzature mediche e protesiche, inviato dall’organizzazione di volontariato ’Reciproca’ ha concluso il suo lungo viaggio, dopo circa 40 giorni dalla partenza di Pesaro, raggiungendo prima gli ospedali di Kiev e poi la popolazione di altre località ancora più lontane ed isolate del territorio ucraino. "Vorrei ringraziare tutti i soci, i volontari, e i nostri sostenitori – commenta Michele Mariella, presidente di ’Reciproca’ –. In particolare, l’amico Andriy Pavlikovskyy, ucraino di Fano, per la logistica, e Paolo Gorga dell’Unione nazionale sottufficiali italiani sezione di Pesaro per il suo prezioso aiuto. Un grande ringraziamento anche a AST Pesaro-Urbino, nelle persone del dottor Claudio Montalbini e della dottoressa Anna Gattini, che hanno permesso la consegna degli ausili protesici. Inoltre, un grazie speciale anche a Emini Durim e Nicola Denti di T41-protesica, senza i quali l’impresa non sarebbe stata possibile." Dopo la consegna, al presidente Mariella è arrivata anche la lettera di ringraziamento da parte dell’organizzazione "Fondo di beneficenza di Michael Vasylevsky", con la specifica della destinazione delle risorse: "Tutto l’aiuto che avete fornito alla nostra fondazione di beneficenza è stato distribuito tra la popolazione bisognosa e le istituzioni mediche nei territori non occupati delle Regioni di Kiev e Donetsk – dice la lettera inviata da Anastasiia Feshchenko, presidente dell’organizzazione –. Ad esempio, tutti i letti, i materassi antidecubito, gli altri materassi e i sollevatori idraulici sono stati consegnati al Dymer Central Village Hospital, che ha aperto un nuovo reparto per la cura dei pazienti palliativi. I tutori per il ginocchio, i deambulatori e i prodotti per l’igiene sono stati inoltre consegnati ad un centro di riabilitazione nella regione di Kiev per aiutare i nostri soldati a superare le conseguenze derivate dagli infortuni subiti al fronte. Alcuni degli aiuti, compresi cibo e prodotti d’igiene per adulti e bambini, assieme a giocattoli, vestiti e biancheria da letto, sono stati donati alle città in prima linea nella regione di Donetsk. Parte del cibo è stato distribuito ai poveri e alle famiglie con più figli a Borodyanka, nella regione di Kiev". Le buone azioni, inoltre, vengono sempre premiate: a Mariella, infatti, è stato rivolto l’invito, dalla deputata Olha Vasylevska, di andare in Ucraina per incontrarsi di persona per il lavoro di beneficenza svolto.

Alessio Zaffini