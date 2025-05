La sorella di Azzurra arrivata in porto. Le monteranno l’albero e il bulbo

Non è passata inosservata quando, arrivando da Fano, Azzurra III, lo scafo che ha partecipato all’America’s Cup del 1986 in Australia, ha raggiunto il porto per infilarsi dentro al cantiere navale Rossini. Da qualche anno nell’area portuale è una processione di vecchie signore del mare, dei veri e propri gioielli della cantieristica. Tanto che lo scafo è spuntato, un paio di anni fa, proprio davanti a dove era stata varata la prima Azzurra, Cino Ricci, lo skipper, per vedere un vero e proprio gioiello del mare che era all’interno del cantiere "Volpini".

"Azzurra III" con Pesaro ha poco a che vedere perché venne realizzata ai cantieri Sai Ambrosini sul Trasimeno, ma come dice Maurizio Testuzza, che ha lavorato su questo scafo per due anni nel suo cantiere di Fano, "quando si parla di Azzurra tutti fanno riferimento a Pesaro".

Il proprietario di questa imbarcazione molto bella e filante è Nicola Vecchiola imprenditore del sud delle Marche – Montegranaro – che fa gara con il fratello Maurizio a chi colleziona il maggior numero di barche da regata di altissimo livello. In famiglia c’è anche Azzurra 2, Italia 1, quindi Il Moro di Venezia e via dicendo. Questa imbarcazione, ora al cantiere Rossini, è stata ritrovata abbandonata in Germania dove è stata acquistata da Vecchiola. E’ stata poi trasferita nel cantiere di Maurizio Testuzza a Fano per il restauro. Quindi l’altro ieri è stata trasferita a Pesaro dove verranno conclusi i lavori che sono stati affidati ai fratelli Volpini: c’è da montare l’albero e il bulbo – che ha un pescaggio di poco meno di 3 metri – e quindi altri lavori al motore. "Ci sarà da lavorare per un altro mese e per la fine di giugno sarà varata. Dove verrà portata? Questo non lo sappiamo", dicono i fratelli Volpini che lavoreranno in sinergia con Maurizio Testuzza, un vero e proprio specialista degli scafi a vela. Il fratello di Nicola Vecchiola, Maurizio, un paio di anni fa – ha studiato al Leonardo Da Vinci davanti al conservatorio – era arrivato con Il Moro di Venezia, altra barca che porta la firma di Marco Cobau, il padre della prima e della seconda Azzurra. Fu un ritorno al punto di partenza per il Moro, alle Yacht Officine dove venne realizzata e varata con una cerimonia da principi del rinascimento: tutti i Ferruzzi con Raul Gardini in testa. Un Gardini che quando arrivava al porto mangiava alla Baita ed affidava le chiavi del Moro ai Volpini.