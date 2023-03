La sottosegretaria parla di volontariato e sussidiarietà

"Partecipare ad attività sociali e di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio povertà". Lo dice il Rapporto 2022 su ‘Sussidiarietà e sviluppo sociale’ realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l’Istat. "La dimensione sociale è venuta alla ribalta per l’aumento della povertà e delle disuguaglianze ma non si è indagato abbastanza sul contributo apportato dai corpi intermedi e dall’associazionismo alla tenuta e alla crescita del paese" dicono gli organizzatori dell’evento in programma per domani alle 18 nell’ex Chiesa di Santa Maria del Gonfalone in Via Rinalducci a Fano, dove verrà presentato il Rapporto 2022 grazie all’organizzazione del centro culturale "E. Mounier" di Acqualagna in collaborazione con la Bcc di Fano.

Relatori dell’evento saranno Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e tra i curatori del rapporto; Romualdo Rondina, presidente della Bcc di Fano; Lucia Albano (in foto), sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze; Andrea Boccanera, fondatore e presidente ETS "Onlus Gulliver". L’analisi statistica, condotta con appropriati indicatori, misura la stretta correlazione tra sentimento di apertura e fiducia della persona, partecipazione ad attività sussidiarie e sviluppo sociale. In sintesi viene suggerito un approccio che metta al centro dei processi di sviluppo l’economia sociale.