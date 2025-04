La spada pesarese conquista la serie B1, il club esulta: "Risultato eccezionale"

Un fine settimana ricco di successi per il Club Scherma Pesaro, che festeggia il raggiungimento della serie B1 con la spada maschile, mantenendo nel contempo la serie A sia con il fioretto maschile che con quello femminile. La gara nazionale a squadre di Piacenza, che ha regalato la promozione alla spada, è iniziata subito col piede giusto. La squadra maschile - composta da Berti, Casoli, Gai e Lanari - si è imposta nel girone con due vittorie che le hanno permesso di classificarsi al quarto posto al termine del turno preliminare. Il team pesarese passa la prima eliminazione diretta in un finale al cardiopalma, col punteggio di 41-40, contro il Circolo Scherma Collegno, garantendosi così la finale a otto. Poi, nell’incontro che vale la semifinale, i rossiniani dilagano 45-35 contro la forte compagine del Centro Sportivo Genova Scherma e vincono poi di misura in semifinale contro il circolo Scherma Terni per 45-41. Vengono fermati solamente in finale dall’esperienza del Club Bernardi Ferrara, ma ormai poco importa perché il secondo posto permette comunque agli atleti pesaresi di salire dalla B2 alla serie B1: "Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi - commenta il presidente e maestro, Giulio Mangiaracina - ad oggi abbiamo ben due squadre in serie A, la maschile e la femminile di fioretto, ed una appena promossa in serie B. Sono risultati importanti che credo poche altre società sportive possano vantare sul territorio".

e.f.