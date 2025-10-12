La spedizione dei mille, per la Pace. Pullman in partenza verso Assisi: "Quest’anno l’adesione è super"

"Io partirò all’alba per partecipare alla Marcia della Pace che da Perugia arriva ad Assisi", dice l’assessore alle politiche giovanili ed educative Camilla Murgia. Con lei ci sono altri consiglieri comunali "ma siccome il Comune non ha organizzato un suo pullman per partecipare a questa marcia, che voglio ricordare non è politica, so che alcuni consiglieri andranno con i pullman che sono stati organizzati dalla Cgil – continua Murgia –. Io sono stata delegata dal sindaco Andrea Biancani a rappresentare la nostra città. Nei giorni scorsi ci siamo interfacciati come amministrazione con le altre associazioni che partecipano a questo evento per la pace che fra l’altro cade nel centenario di San Francesco. Gli ultimi dati che avevo parlavano di 300 partecipanti ma è possibile che siano ancor di più perché l’adesione a questa manifestazione è sempre stata massiccia. Tanti da Pesaro e tanti anche dalla Provincia". In totale, si parla, di circa un migliaia di persone dal capoluogo e dalla Provincia si muoveranno verso Perugia questa mattina.

Ma il cuore pulsante della manifestazione, anche perché mette a disposizione i pullman, anche se molti si muoveranno con i mezzi propri, è la Cgil. "Non siamo solo noi della Cgil perché abiamo al fianco le organizzazioni che erano in piazza il 3 di ottobre. Sono circa 400 quelli che partono con i sei pullman di cui due con due piani e poi ci sono anche una decina di macchine al seguito tutte piene – dice il segretario provinciale della Cgil Roberto Rossini –. E’ sempre stata una manifestazione molto partecipata la marcia per la pace Perugia Assisi, ma devo dire che quest’anno l’adesione è molto più alta degli anni scorsi. Comunque io parlo come Cgil perché non so onestamente se altre organizzazioni hanno a loro volta organizzato pullman diretti a Perugia. So che c’è anche la partecipazione, che comunque non è una novità, dei boy scout dell’Agesci", conclude Rossini.

Per un problema legato all’età degli associati, l’associazione dei reduci e combattenti che ha la sua sede in via dell’Arsenale, non sarà presente: "Abbiamo partecipato a quella organizzata dal Vescovo in città – dice la presidente Antonella Terenzi –, ma la marcia per la Pace Perugia Assisi non vedrà la nostra presenza anche perché stiamo parlando di persone che vanno dai 70 anni in sù. Noi non siamo andati nemmeno all’altra marcia e cioè la Macerata-Loreto ma ci stiamo organizzando invece per andare al sacrario dei caduti a Re di Puglia".

Massiccia l’adesione alla marcia della Pace da parte di Vallefoglia dove la spedizione è organizzata dal preside dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II, Antonio Altorio: "Due pullman ed anche auto private per un totale di circa 150 persone tra alunni, familiari e docenti. Una bella partecipazione superiore a quella dello scorso anno. So che ci sarà anche una delegazione del Comune, ma non so come si organizzano per raggiungere Perugia". Non si sposta il sindaco Palmiro Ucchielli ma al suo posto sarà presente per Vallefoglia il vice Marco Tamburini e con lui ci saranno anche alcuni consiglieri.

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha delegato a rappresentare la città il vicepresidente del consiglio Marco Bavosi che ha la delega alla Pace, alla Memoria e alla Legalità. Difficile quantificare quanti saranno i fanesi alla Marcia della Pace perché molti si muoveranno con i mezzi della Cgil ma diversi altri raggiungeranno Perugia già da ieri con le auto proprie. La consigliera Carla Luzi: "Siamo tantissimi e ci muoviamo con l’associazione Pace e Disarmo". Stessa cosa vale anche per Urbino. Comunque una partecipazione, nella sua globalità, che accomuna tutti i credo politici.

m.g.