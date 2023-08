La spesa al vecchio Palas In arrivo un supermercato

Il futuro del vecchio palas ci riporta al passato. Con la gestione che, alla fine dei lavori (a proposito qualcuno ha buttato là che i lavori saranno finiti nel 2024, prima dell’avvio del nuovo Rof, ovvero a giugno) molto probabilmente sarà affidata all’Aspes spa. La società in house del Comune sarà già coinvolta senza alcuna gara nel completamento della ristrutturazione degli spazi commerciali all’interno dell’auditorium Scavolini. Infatti il Comune ancora non lo ha detto ufficialmente ma è già deciso che la farmacia comunale di via Fiume sarà trasferita all’angolo dell’auditorium Scavolini, che interseca viale dei Partigiani con la nuova piazza di viale Marconi. Per chi ha una certa età sarebbe dove sorgeva il vecchio bar. L’idea progettuale di nuova piazza ciclopedonale in viale Marconi prevederà anche una farmacia comunque non totalmente pedonalizzata. L’Aspes sarebbe stata convinta dal fatto che in estate l’isola pedonale impedisce in parte l’approdo delle auto in viale Fiume, mentre all’incrocio tra via dei Partigiani e viale Marconi resterebbe una possibilità di approdo in auto alla farmacia.

Intanto il Comune si attende di verificare de visu i passi avanti della fase finale dei lavori con le tre ditte pesaresi coinvolte e nel mentre sta cercando di risparmiare altri stanziamenti oltre i quasi dieci milioni di euro già destinati alla ristrutturazione. Il primo passo è privatizzare gli spazi definiti commerciali, affidando ai privati il completamento dei lavori nelle aree previste, a scomputo della concessione degli spazi. "Il primo passo sarà fatto il giorno 22 settembre – afferma una nota del Comune – con un’asta pubblica per la concessione d’uso e godimento di una porzione del Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune, il cui canone è posto a scomputo dei lavori di finitura e completamento dei locali". Il bando prevede una concessione di almeno 9 anni, con canone mensile di 5.306 euro, in cambio del completamento dei lavori non strutturali (opere di suddivisione e organizzazione degli spazi).

La porzione commerciale del palas è divisa in due blocchi affacciati su piazza Marconi (nel tratto compreso tra viale dei Partigiani e la statale). Il primo, di 290 metri quadri accoglierà a quanto pare un altro piccolo supermercato a due passi da quello già esistente su via Bertozzini. Si vocifera di un interesse della Coop di Villa Fastiggi, ma mettere due piccoli supermercati uno di fronte all’altro creerà scompiglio. Il secondo, di 89 metri quadri, accoglierà un bar. La coabitazione tra gli eventi culturali, soprattutto, e quelli sportivi, con l’attività commerciale preventivata, è tutt’altro che facile e semplice. O no?

Luigi Luminati