"La spesa privata non tornerà a salire"

“E’ necessario dare maggiore capacità di spesa alle famiglie – dice Agnese Trufelli, direttore di Confcommercio Pesaro Urbino – e per far questo è necessario ridurre la fiscalità e ridurre il cuneo fiscale alle imprese, così che possano sviluppare anche nuovi servizi. Secondo i dati del nostro ufficio studi, la spesa pro capite dei residenti pari a 21mila euro nel 2024 non tornerà a salire neppure nel 2026 (21mila 500 euro) ai livelli del 2007 quando era stata pari a 21mila 600 euro. Una delle leve fondamentali dell’economia sia proprio il turismo, che merita sempre più attenzione ed investimenti reali anche nella nostra provincia, affinché possa garantire maggiore occupazione ed attrattività".