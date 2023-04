"La spesa sociale? E’ raddoppiata" L’assessore fa il punto sul welfare

Dal 2019 al 2022 i contributi totali alle famiglie sono aumentati esponenzialmente anche per effetto delle risorse nazionali arrivate a causa del Covid, passando da 821.377 euro a 1.538.542. La spesa sociale è quasi raddoppiata (passata da 4.700.843 euro a 7.138.859) mentre la spesa per i servizi, che aveva già conosciuto un’impennata nel 2019 ha un andamento ondivago, seppur crescente (da 2.270.885 euro a 3.520.722). La differenza la fa la spesa in co-progettazione: nel 2019 erano poco meno di 26mila euro quelli investiti nell’Ambito, l’anno scorso quasi 676mila.

Sono alcuni dei dati emersi ieri mattina al cinema Masetti, dove è stata presentata l’iniziativa "Impatto sociale", ovvero le ricadute sul territorio di quell’ampio percorso di co-progettazione (25 incontri con oltre 60 soggetti del terzo settore operanti nel sociale) che ha fatto emergere i bisogni del territorio, stimolando le proposte su 7 tavoli tematici dedicati a disabilità, minori e famiglia, anziani, salute mentale, inclusione sociale, immigrazione e giovani. Così ha preso forma un anno fa il Piano territoriale sociale, lo strumento pluriennale di pianificazione strategica dell’Ambito Territoriale sociale 6, che ha come obiettivo la programmazione condivisa degli interventi di contrasto al disagio sociale finalizzati alla promozione del benessere (welfare) e dell’inclusione sociale.

Ieri mattina, al Cinema Masetti, è stato il tempo di tirare le prime somme dei risultati ottenuti, dando la parola a tutti gli attori di quello che è stato definito "un cantiere aperto per la costruzione del welfare territoriale". A snocciolare i numeri degli interventi e dei servizi gestiti in forma associata è stata la coordinatrice d’Ambito Roberta Galdenzi, mentre il presidente Dimitri Tinti ha ricordato che questi "stanno portando vantaggi in termini di ottimizzazione delle risorse, potenziamento delle prestazioni e capillarità degli interventi". "Un contributo risponde all’esigenza di sostegno, ma poi lascia le famiglie sostanzialmente sole - ha spiegato la Galdenzi -. Per questo noi preferiamo offrire servizi, costruendo 6 reti di interventi: perché i progetti iniziano e finiscono, mentre le reti restano".

Tiziana Petrelli