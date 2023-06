"La spiaggia è un campo minato Facciamo slalom tra rami e detriti"

di Marco D’Errico

"In spiaggia siamo come in un campo minato, a fare lo slalom tra rami acuminati e detriti. Si deve intervenire subito, prima che qualcuno si faccia male e vada a trascorrere le vacanze da un’altra parte". Lo denuncia Sandro Pauselli, turista di Città di Castello, che da molti anni viene in vacanza al "Camping Fano", nelle immediate vicinanze della foce del Metauro. Una tradizione di famiglia la sua, come per molti altri turisti umbri, ma che quest’anno però presenta molti disagi.

L’arenile del campeggio, a causa nelle recenti intense piogge che hanno ingrossato il fiume, si è riempito di tronchi e rami trasportati dalla corrente. I gestori hanno riferito di avere sollecitato più volte l’Aset, ma il problema non è stato risolto, suscitando la rabbia delle famiglie con bambini al seguito, che temono che i loro figli possano ferirsi mentre giocano in spiaggia. Ma è notevole anche il malcontento di tutti gli altri, che lamentano pure l’impossibilità di fare il bagno. Difatti, il fondale melmoso e colmo di detriti, potrebbe essere pericoloso oltre a non essere per nulla invitante. Ma i vacanzieri lamentano anche altri problemi, che rendono ancora più difficile godersi un po’ di sole.

"Si avverte un fetore terribile – aggiunge Pauselli – provocato da vari molluschi e cozze, in avanzato stato di putrefazione, che le mareggiate hanno spinto sulla sabbia. Non era mai successo gli anni passati, ma sarebbe sufficiente un po’ di buona volontà per pulire. Sarebbe il minimo in una località balneare la cui vocazione è principalmente turistica". Un situazione che, specie in questo periodo in cui prevale la presenza di famiglie, non appare in sintonia con il relax di una vacanza spensierata, costringendo molti a cercare altre spiagge più pulite lungo la costa. Tanto che ieri in spiaggia c’erano pochissime persone, alcune delle quali si erano rifugiate nei pochi anfratti meno saturi di detriti.

Una cattiva cartolina per il camping, che invece dispone di spazi e strutture sempre al massimo della pulizia. I gestori dicono di avere le mani legate in merito alla spiaggia che, essendo su un terreno demaniale, non permette interventi non autorizzati dagli organi preposti. "Se interveniamo di nostra iniziativa, rischiamo perfino di prenderci una multa" affermano. Del resto tutta la zona in prossimità della foce del Metauro è ancora colma di arbusti e altri rifiuti. Lungo le sponde che costeggiano il ponte della statale Adriatica, si nota quanto la forza della piena abbia sradicato piante e smosso i fondali.