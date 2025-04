La spiaggia inizia a battere colpi: "Se volete i lettini ci sono". Prime prenotazioni Sottomonte

Ci siamo, meteo di questi giorni permettendo. Pesaro si prepara alla stagione estiva. Con l’arrivo di Pasqua e Pasquetta e il ponte del 25 aprile e del 1° maggio alle porte, bagnini e gestori dei locali in spiaggia iniziano ad attrezzarsi per l’arrivo di turisti e pesaresi, tra chi è già pronto per aprire e chi invece preferisce rimandare di altri quindici giorni. Secondo le norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, in tutta Italia la stagione balneare vera e propria inizierà il 17 maggio per finire il 21 settembre, periodo entro il quale gli stabilimenti balneari dovranno dotarsi dei bagnini di salvataggio. Ma già da un paio di giorni gli stabilimenti hanno avuto la possibilità di aprire le strutture ai fini elioterapici (terapia naturale che utilizza la luce del sole) e quindi di iniziare ad allestire la spiaggia con ombrelloni e lettini e di aprire anche bar e servizi di ristorazione.

"Da domani (oggi, ndr) riapriremo il nostro stabilimento – dice Stefano Tombari, titolare di Bagni Gilberto -. Ancora non abbiamo sistemato gli ombrelloni in spiaggia ma per chi vorrà un lettino siamo pronti per l’affitto, siamo al lavoro per il servizio completo. Abbiamo già preparato tutta la spiaggia e siamo pronti anche con il bar-ristorante. Appena possiamo noi ogni anno apriamo. Per quanto riguarda i bagnini di salvataggio – aggiunge – noi siamo a posto anche perché sia io che mio figlio abbiamo il brevetto, poi quando arriverà la stagione balneare abbiamo già un ragazzo che verrà qui da noi".

Poco distante, sempre sul lungomare di levante, ai Bagni Giuseppe, si lavora per preparare la stagione estiva: "Noi non abbiamo un bar-ristorante qui in spiaggia – dicono Enrico e Tommaso Giungi - quindi stiamo facendo i lavori per poter allestire ombrelloni e lettini per la metà di maggio. Siamo ancora in attesa dei lavori di ripascimento, visto che anche quest’anno il mare ha mangiato tanta parte del litorale, così anche noi capiremo come organizzarci per l’allestimento della spiaggia".

Se i lavori sono già stati avviati in tutti gli stabilimenti, di ombrelloni ancora ce ne sono ben pochi. I primi sono spuntati in alcuni bagni in zona Sottomonte, dove saranno aperti i locali in spiaggia: "Abbiamo qualche prenotazione per il giorno di Pasquetta – dice Marco Baldini, titolare del bar ristorante Paradiso insieme ad Alessandro Grilli -. Noi non lavoriamo con i turisti ma per la stragrande maggioranza con i pesaresi. Speriamo quindi nel bel tempo".

Apriranno i primi giorni di maggio invece a Sandy Beach, dove si lavora a gran ritmo: "Quest’anno stiamo facendo dei lavori di ammodernamento – dice Mara Cicchetti – quindi apriremo un po’ più tardi ma saremo pronti per inizio maggio con ombrelloni, lettini e servizio bar-ristorante. Fino ad ora il tempo non ha aiutato: nei giorni scorsi avevamo sistemato la spiaggia ma ci sono state delle mareggiate che hanno portato sulla battigia tanti rami e dovremo quindi risistemare".