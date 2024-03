La squadra degli ’Itinerari’ cresce. In arrivo Mare, Archeologia, Fede

Confcommercio Marche Nord a Gabicce Mare, al Mississippi, a due passi dal San Bartolo, ha presentato l’Itinerario della Bellezza 2024, tragitto ideato nel 2018 per promuovere gli angoli più suggestivi della provincia. Presenti con il direttore Amerigo Varotti e il presidente Angelo Serra, il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi, l’assessore regionale Francesco Baldelli e il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari.

Una formula vincente, gli "Itinerari", tanto che sono ben 25 i Comuni della provincia pesarese, ossia la metà, quelli che hanno abbracciato il progetto. Quest’anno sono entrati nel circuito 4 nuove località: Acqualagna, Borgopace, Macerata Feltria e Carpegna; centri ai quali si è associata, last minute, Monte Grimano Terme. La Bellezza 2024 tocca quota 25 perché le new entry vanno ad aggiungersi alle 20 località che in sette anni hanno aderito al progetto.

"Il nostro è un esempio invidiato in tutta Italia - ha spiegato Varotti. - E nella stessa galassia Confcommercio sono invitato sempre più spesso a spiegare come funzioni. L’Itinerario è infatti considerato un esperimento unico visto che non a tutti è chiaro come sia possibile mettere in rete così tanti comuni. Siamo partiti in questo 2024 con le Fiere di Utrecht, la Bit a Milano e quella del tempo libero a Bologna, e continueremo con Napoli, Genova, Paestum e Rimini. Tra le novità, l’Itinerario del Mare che presenteremo a maggio. Aggiorneremo poi l’Itinerario Archeologico e quello del Silenzio e della Fede". Ha destato interesse il progetto che partirà a maggio Valore Bellezza, illustrato da Marco Fratta, carta fedeltà di territorio: che tramite un sistema di cashback vincolato concorrerà al rilancio del commercio di prossimità. "Un modo elegante - ha precisato Varotti - per favorire i consumi e trattenere denaro nei nostri comuni. Contribuendo a mantenere in vita le attività commerciali nelle 25 località dell’Itinerario, specie in quelle più piccole, stimolando così la loro crescita economica". Secondo i dati del movimento turistico negli esercizi ricettivi, nel 2023 la provincia di Pesaro e Urbino ha registrato un totale di 3.314.256 presenze (con un +3,59% rispetto al 2022) e 693.506 arrivi (+2,26% sul 2022), risultando così la prima della regione Marche in termini di presenze turistiche. Dati di cui si è detto orgoglioso l’assessore Baldelli: "La provincia di Pesaro Urbino è un traino per il turismo nella regione che ha fatto registrare un +12% di presenze straniere. L’aeroporto e le infrastrutture hanno un ruolo strategico. Si sta facendo insieme un ottimo lavoro. Confcommercio da anni sta portando avanti questo progetto lungimirante, mettendo in rete tanti Comuni per una promozione unitaria. E la guida è uno strumento straordinario".

Luigi Diotalevi