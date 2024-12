La squadra dei volontari al giro di boa: "Non si può disperdere questo patrimonio"

"VolontarxPS24": non è il nome di una medicina, ma può essere l’antidoto “all’indifferenza civica“. I VolontarxPS24 – cioè i cittadini che hanno messo a disposizione il proprio tempo per prestare servizio da volontari nell’ambito del palinsesto culturale di Pesaro Capitale della cultura 2024 – sono stati 510. O meglio sono stati tanti quelli che all’inizio si sono iscritti al progetto dando il proprio nominativo, ritirato il kit del volontario (felpa bianca; giubbino antipioggia, zainetto e altri gadget...) e fatto parte di una prima comunità, ma a rimboccarsi le maniche, per davvero, contribuendo da volontari ad almeno un evento sono stati 235. "Il dato è aggiornato a 20 novembre: altri se ne aggiungeranno – ha detto Marco Perugini, coordinatore insieme ad Elisabetta Voltini del regionale Centro servizi volontariato (Csv) del progetto VolontarxPs2024 –. Infatti ci saranno iniziative fino all’11 gennaio, giorno destinato al passaggio di consegne ad Agrigento, nuova Capitale della cultura 2025"

Ieri in commissione Cultura, presieduta da Anna Maria Mattioli, è stato tempo di bilanci per un battaglione a cui non si vuole dare l’ordine di rompere le righe: a rigor di logica, con la fine di Pesaro 2024, anche VolontarxPS24 dovrebbe essere archiviato. Il meccanismo è stato possibile perché Fondazione Pescheria ha avuto la regia tecnica di Pesaro 2024. "Per fare un esempio – ha spiegato Perugini – Fondazione Pescheria pagava l’assicurazione dei volontari. Venendo meno quella missione, è necessario pensare come evolvere. Non possiamo disperdere questa esperienza – ha rimarcato Perugini – dobbiamo dargli continuità". Se fate mente locale è impossibile non averli notati all’opera: all’inaugurazione di Pesaro 2024 con il presidente Mattarella, erano oltre 100, sorridenti con le felpe bianche. Se andate a “Candele a Candelara“ ne trovate una decina tutti i giorni."L’organizzazione? Esemplare – dice Perugini –: l’agenda dei 235 volontari attivi è stata fatta con un software di TeamSystem, sponsor di Pesaro 2024. La formazione è stata fatta da Csv. Il grado organizzativo è stato tale – continua – che siamo riusciti a dare il trasporto pubblico gratuito verso l’evento, ai volontari". Guardando al profilo dei 235 il 65% è donna; l’età media è stata 46 anni con aderenti tra i 16 e gli 86 anni. 139 volontari hanno fatto fino a 5 eventi, mentre 10 sono stati gli stakanovisti coprendo oltre 40 iniziative. "Il coinvolgimento ha portato in dote l’orgoglio cittadino – conclude Perugini – abbiamo avuto iscritti anche stranieri (Svizzera e Francia) oltre che da fuori regione. In 70 non avevano mai fatto volontariato e abbiamo avuto, tra i volontari, anche persone con disabilità"

