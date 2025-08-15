La squadra rinuncia ai premi partita: "Ogni vittoria sfamiamo 240 bimbi"

I premi partita devoluti, un ospedale al posto del vecchio campo da calcio e un milione di euro pronto per un nuovo impianto sportivo. Qualcosa si muove a Mombaroccio, e con nuove idee, grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Petrucci e alla geniale trovata di Andrea Ghirardi, presidente che da Parma ha deciso di trasferirsi qui assieme a sua moglie Rosy Rodio "perché ci siamo innamoratati del posto e della gente". Buone premesse per mettere lanciare alla squadra, che milita in Seconda categoria e che l’anno scorso ha perso i playoff, una proposta singolare e solidale: "Quest’anno – ha spiegato il presidente – abbiamo deciso, insieme al capitano Alessandro Righi e al principale sponsor Pr.El. Cart Europe Engineering Srl, di legare ogni punto conquistato in campionato a un gesto concreto di solidarietà: 25 euro per punto andranno all’associazione “L’Africa Chiama“. Per dare un’idea: un singolo punto permette di offrire 87 pasti in Tanzania. Se vinciamo una partita e otteniamo tre punti, possiamo garantire il pasto a circa 240 bambini".

L’associazione "L’Africa Chiama", che era presente con un delegato alla presentazione della squadra e dell’iniziativa, è impegnata in progetti educativi e alimentari nel continente africano. In Tanzania, per esempio, incentiva la frequenza scolastica dei bambini offrendo loro un pasto caldo a scuola. Il presidente ha poi annunciato un’altra iniziativa: "Per ogni abbonamento stagionale sottoscritto, il 10% dell’importo è stato devoluto direttamente a L’Africa Chiama. È un gesto semplice, ma significativo". Visibilmente orgoglioso, Ghirardi ha raccontato di come tutta la squadra abbia accolto la proposta con grande entusiasmo. "Abbiamo scherzato dicendo che da oggi tutta l’Africa tiferà per noi! Il rappresentante dell’associazione ci ha mostrato alcune foto dei bambini coinvolti nel progetto, ed è stato davvero toccante". Non potendo attualmente contare su un settore giovanile, a causa della costruzione di un ospedale proprio nell’area dove sorgeva il campo sportivo, il Real Mombaroccio ha scelto di donare tutte le divise giovanili inutilizzate all’associazione, affinché vengano spedite e utilizzate in Africa.

"Con mia moglie che segue da vicino una società che vogliamo portare in tre anni in Promozione – aggiunge il presidente – ci siamo chiesti se abbia senso spendere 80.000 euro ogni anno solo per divertimento, quando c’è chi fatica a sopravvivere. Così è nata l’idea di fare qualcosa di concreto. Anche se è solo una goccia, può fare la differenza. È la dimostrazione che il calcio può essere molto più che un gioco: può diventare uno strumento per aiutare davvero chi ha bisogno". Con il plauso dei dirigenti ("Abbiamo subito accolto con favore questa bellissima iniziativa", dice Ferdinando Ferri) e del sindaco Emanuele Petrucci che progetta grandi cose: "Mombaroccio è sempre stata attenta all’altro. Il progetto sportivo è molto bello: al posto del vecchio campo sportivo sarà realizzato un ospedale per 45 posti letto. Più verso valle invece nasceranno i nuovi campi da calcio. Abbiamo disponibili un milione di euro". Centocinquantamila dei quali, dice il presidente, "li stanziamo noi, perché sentiamo nostro questo progetto. Da ragazzino andavo a vedere il Parma di Tanzi e di sacchi, poi mi ero completamente staccato dal calcio. Ma Mombaroccio ci ha fatto proprio innamorare di nuovo del pallone. Speriamo di essere un esempio per tante società. Il calcio può generare buone azioni".

Davide EusebiLuigi Diotalevi