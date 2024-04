La squadra si arrende a una solida Ferentino

pisaurum

57

ferentino

79

BASEART : Maiolatesi 4, Buzzone 10, Amati 2, Benevelli, Fabbri 12, Ridolfi, Panichi, Giunta, Vichi 2, Pipitone 14, Chiorri 3, Rossi 10. All. Surico

FERENTINO: Serra 2, Collalti 2, Rossi 2, Galuppi 4, Polselli 11, Ciarpella 14, Plavmyzhaj, Gerlero 11, Rullo 14, Bisconti 19.

Parziali: 21-19, 28-46, 45-63, 57-79. Usciti per 5 falli: Rossi (Pesaro); Rossi (Ferentino)

"Sconfitta senza attenuanti, la squadra ormai è completamente scarica". Coach Maurizio Surico è categorico. In casa contro Ferentino la sua Baseart Pisaurum si è arresa senza troppo combattere. "I laziali erano molto motivati e ad onor del vero con 2 o 3 giocatori di grande livello che non a caso hanno calcato parquet di A2 nel loro curriculum era difficile contrastarli", continua il tecnico di Pesaro. Da registrare la grande percentuale da fuori dei tiratori ospiti che ha creato un contrasto con percentuali dei locali non all’altezza. La gara è iniziata con con 30 secondi in campo di Federico Giunta che ha dato l’addio al Basket giocato e i minuti in campo di 2 giovanissimi della Delfino: Panichi e Ridolfi che hanno assaporato l’emozione della serie B. "Delusione per la sconfitta, ma la squadra è arrivata stanca e un po’ svuotata", spiega Surico.

b.t.