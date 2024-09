La stagione della danza si avvicina. Ad aprirla una ’Trilogia dell’estasi’

Torna a risplendere la stagione di danza al Teatro Rossini da novembre 2024 ad aprile 2025, nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT. L’inaugurazione del programma, prevista il 15 novembre, è affidata alla compagnia Zappalà Danza, in scena 14 danzatori che interpretano ’Trilogia dell’estasi’. Il progetto vede Roberto Zappalà affrontare tre grandi composizioni classiche quali Après-midi d’un faune, Boléro e Le sacre du Printemps, tre creazioni che hanno come comune denominatore il linguaggio chiaro e selvaggio del coreografo. ’Neapolis mantra’, il 15 dicembre, è un’opera multidisciplinare ideata dal regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani, che vede insieme sulla scena l’étoile Emanuela Bianchini, con la forza della sua physical dance, e il maestro Enzo Gragnaniello con la sua potente voce black. Uno spettacolo globale di interazione e compenetrazione tra danza, musica live e parola, ispirato alla cultura partenopea contemporanea.

Per le feste di fine anno il 28 dicembre, fuori abbonamento, un appuntamento dal sapore classico con Carmen del Balletto di Milano. Tradizione e modernità convivono anche nel clima d’energia dell’originale messinscena di Marco Pesta. Il nuovo anno si apre il 25 gennaio con ’The barefoot diva’ della Compagnie Nicolas Huchard formata da cinque donne nere unite nella lotta e nella fede nel potere della danza. Il 16 febbraio il Teatro Rossini accoglie uno spettacolo che è riuscito a stupire oltre ogni aspettativa il pubblico di tutto il mondo, ’Cendrillon. Ballet Recyclable’ di Philippe Lafeuille per Chicos Mambo, versione ecologica della celebre fiaba di Perrault. Il 14 marzo debutto in prima assoluta per ’Stabat Mater’, spettacolo che segna l’ultima tappa di evoluzione di un percorso di ricerca pluriennale che la coreografa Monica Casadei ha dedicato all’incontro fra danza e musica religiosa. Il progetto ’Sacro’ fa tappa nella Capitale italiana della Cultura 2024 con le musiche di Gioachino Rossini. Parte fondamentale del processo creativo riguarderà proprio la rielaborazione musicale, affidata al musicista e compositore Fabio Fiandrini.

Per la conclusione di Pesaro Danza il 12 aprile ’Cosmos’, nuovo spettacolo di Evolution Dance Theater, invita a un viaggio immersivo attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. "Nell’anno della Capitale della Cultura - sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro - prende il via anche la seconda ’Stagione Capitale’ dedicata alla danza, presenza ormai consolidata della nostra programmazione. Col suo linguaggio capace di attraversare generi e confini - geografici e culturali - la danza si pone sempre più come strumento grazie al quale sul palcoscenico del Rossini possono trovare casa alcune tra le più importanti compagnie italiane e internazionali". Accanto agli spettacoli torna Oltre la Scena, ciclo di incontri pensati per esplorare gli spettacoli in programma a cura di Francesca Pedroni, giornalista, critico e studiosa di danza, che si svolgeranno al Teatro. La vendita dei nuovi abbonamenti si aprirà 2 ottobre al Teatro Rossini e online su www.vivaticket.com. Info: www.amatmarche.net.

ma. ri. to.