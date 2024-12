La stagione dell’Angel dal Foco tra sorrisi e musica di qualità

Maria Amelia Monti, Cesare Bocci, Paolo Cevoli e poi l’Orchestra Sinfonica Rossini, protagonista in due spettacoli. Si annuncia di grande spessore la stagione 2025 al Teatro Angel Dal Foco di Pergola, che prenderà il via il 4 febbraio e terminerà il 13 aprile, con sei appuntamenti tra prosa, musica e un pomeriggio dedicato ai bambini, presentata ieri dal primo cittadino Diego Sabatucci, dal vicesindaco onorevole Antonio Baldelli, dal presidente dell’OSR Saul Salucci insieme alla musicista Fabiola Santi (flauto), che ha impreziosito la conferenza con un paio di intermezzi, e da Carlotta Tringali di Amat.

"Nel 2025 – ha sottolineato Sabatucci – ritorna il format della stagione teatrale ideata dall’amministrazione comunale di “Pergola nel Cuore“ nel 2014. Si alza il sipario con artisti di fama nazionale che proporranno spettacoli dedicati a un ampio pubblico". Molto soddisfatto anche l’onorevole Baldelli: "Una stagione che incanta. La pregevole collaborazione con Amat e il ritorno nel palcoscenico pergolese dell’Orchestra Sinfonica Rossini offre un calendario che unisce grandi artisti italiani alla musica classica. Un piccolo teatro per grandi rappresentazioni: siamo orgogliosi di proporre un programma di altissima qualità. Pergola dopo i successi della Fiera nazionale del tartufo e della Cioccovisciola si conferma città dei grandi eventi".

Per Amat ha preso la parola Carlotta Tringali: "Una bellissima collaborazione quella con l’amministrazione pergolese, che porterà in questo teatro meraviglioso spettacoli di grande qualità con attori conosciuti e bravissimi". Salucci ha concluso: "E’ un grande piacere tornare a Pergola e per questo ringraziamo l’amministrazione. Proporremo due spettacoli che rappresentano il nostro dna: un omaggio alle musiche del genio pesarese e canzoni da film".

Il 4 febbraio in scena Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano con “Strappo alla regola“ scritto e diretto da Edoardo Erba. Il 22 febbraio sarà la volta dell’amatissimo Cesare Bocci e del Duo Saverio Mercadante con un viaggio di musica e parole nella storia di Lucio Dalla dal titolo “4/3/1943…“.

Il 7 marzo, poi, chiuderà il trittico di prosa l’esilarante “Figli di Troia“ di e con Paolo Cevoli. Il 15 marzo e il 13 aprile spazio all’OSR con “Gioachino, maestro di cucina“ del Quintetto di fiati e “Canzoni da film“ e, in mezzo, il 6 aprile, lo spettacolo per bambini “Il libro della giungla“ del gruppo Panta Rei.

Sandro Franceschetti