La stagione delle fiere, si parte oggi da Pergola. Il prezzo attuale al chilo tra 1.500 e i 3.000 euro

In attesa di Acqualagna, che quest’anno allungherà a un mese la fiera (1-2-8-9-15-16-22 e 23 novembre), Pergola inaugura oggi la sua dedicata al bianco pregiato con miss Italia Carlotta Maggiorana. La raccolta è buona e i prezzi attuali oscillano tra i 1.500 e i 3.000 euro al chilo a seconda delle pezzature, rispetto alle punte tra i 2.000 e i 5.000 euro di un anno fa. Sant’Angelo in Vado dedica alla fiera sette giornate a partire da sabato 11 ottobre e fino al 2 novembre con la Fiera dei tartufai e un focus sulla tutela dell’habitat del tartufo. Qui prezzi sui 1000-1500 euro al chilo (circa la metà dello scorso anno). In Emilia-Romagna, Tartòfla, il Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Savigno, inaugura il 25 ottobre (tutti i sabati e le domeniche fino al 15-16 novembre). La novità di quest’anno è il connubio con le celebrazioni per il settecentesimo anniversario della Battaglia di Zappolino (nota per la Secchia rapita che ha portato alla rivalità storica tra Modena e Bologna) che si concretizzerà con una Cena della Pace in programma il 15 novembre. "La stagione – commenta Angelo Dattilo di Appennino Food – ha aperto il 1° ottobre e attualmente i prezzi per il tartufo bianco vanno dai 3.000 ai 3.500 euro al chilo. Poi da qui in avanti ogni settimana avremo prezzi diversi. Speriamo sia una buona stagione, ma è presto per dirlo". Infine la fiera di Alba si svolgerà dall’11 ottobre all’8 dicembre.

d. e.