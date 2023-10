La stagione di note decolla nel segno del grande cinema

Sarà dedicato alle più belle colonne sonore della storia del cinema il concerto inaugurale della prima parte della 64a stagione concertistica (martedì 10 ottobre, ore 21) organizzata da Ente Concerti e Comune di Pesaro. "L’appuntamento segna il ritorno – sottolinea il vicesindaco Daniele Vimini – al rinnovato Teatro Rossini a coronare un programma frutto di un imponente sforzo artistico e organizzativo".

"L’Ente Concerti – precisa Marta Mancini, presidente dell’Ente – si è sempre distinto per una produzione di alto livello. Il palcoscenico del Rossini è stato calcato dai più grandi artisti di tutti i tempi: da Marta Argerich a Maurizio Pollini, da Sviatoslav Richter a Mischa Maisky, e l’elenco sarebbe ancora lunghissimo". Il primo concerto, dal titolo Cinéma, avrà come protagonista Federico Mondelci, nel duplice ruolo di sassofono solista e direttore della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana. In programma partiture dei film più rappresentativi del ‘900: Amarcord, Il Gattopardo, La Dolce Vita, Barry Lindon con la Suite in re minore di Haendel. "Da tempo – afferma Mondelci, direttore artistico dell’Ente Concerti – avevo in mente di inserire questo brano in uno dei miei programmi pesaresi: si tratta di uno dei pezzi più amati dal compianto Guidumberto Chiocci, a lungo presidente dell’Ente Concerti, una sorta di intimo omaggio alla memoria di un compagno di tante avventure musicali". Martedì 31 ottobre (ore 21) sul palco del Rossini salirà la violinista Viktoria Mullova e il suo ensemble, impegnata in una della poche date italiane della sua tournée. Al centro del programma quell’ode all’amore profondamente commovente che è Verklaerte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schonberg. L’opera, composta a 28 anni, risulta particolarmente significativa perché segna l’arrivo della Nuova Musica, una spinta di rinnovamento nella tradizione tardo romantica. A "Schonberg e la sua musica " è dedicato il concerto – lezione di domenica 22 ottobre (fuori abbonamento, chiesa dell’Annunziata, ore 18) a cura di Mario Totaro e Paolo Marzocchi. Mercoledì 22 novembre (ore 21) sarà la volta del Metamorphosi Ensemble con il progetto Romeo, Giulietta e … Petrushka. L’ensemble è formato dal classico trio costituito da Mauro Loguercio (violino ) e i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli (violoncello e pianoforte), cui si aggiungono il flautista Andrea Oliva, primo flauto di Santa Cecilia e Alessandro Carbonare, primo clarinetto della stessa compagine. Si tratta di uno spettacolo di grande fascino che mette insieme, in forma strumentale, due suite tratte dai balletti più famosi del Novecento. Domenica 10 dicembre (ore 18) in anteprima nazionale Universo Bachiano con il pianista Ramin Bahrami. Protagonista del concerto di Natale (martedì 19 dicembre, ore 21) la violinista Francesca Dego e la FORM.

Maria Rita Tonti