La stanza dei 97mila francobolli. Rivive l’opera creata 90 anni fa

di Sandro Franceschetti

Novantasettemila francobolli risalenti agli ultimi decenni dell’800 e ai primi del 900, uno accanto all’altro, a formare una grande opera grafica di circa 45 metri quadrati, con l’ulteriore particolarità che i francobolli in questione non sono su un’unica superficie, ma tappezzano interamente le 4 pareti e il soffitto di una stanza. E ciò che si può ammirare a San Lorenzo in Campo, all’interno del Palazzo Della Rovere che ospita anche lo storico Teatro Tiberini. Un’opera che risale a 90 anni fa, tornata fruibile grazie al lavoro di due volontari, Lorenzo Bonafede e Marcello Morrieri, e al Comune, che ha messo a disposizione il locale per ripristinare il grande quadro a più dimensioni.

L’ideatore e autore di questa immensa opera fu Agostino Ghilardi (1859-1941), che la iniziò nel luglio del 1932 e la terminò nell’agosto del ‘34. Ghilardi, proprietario di un emporio sotto i portici del centro storico del paese, coprì interamente con i francobolli pareti e soffitto di una stanza di casa, al piano superiore del suo negozio, realizzando un originalissimo mosaico raffigurante l’Italia e gli stati confinanti, lo stemma Sabaudo, la lupa che allatta Romolo e Remo con sotto la scritta SPQR e lo stemma di allora del Comune di San Lorenzo. Lo spunto gli venne dopo aver acquistato da un emigrato canadese un album di francobolli. Lui non era un filatelico esperto, non conosceva le regole di questa forma di collezionismo, ma raccolse comunque molte migliaia di francobolli, tutti ‘usati’, col timbro, contattando enti, poste, comuni, archivi e anche tanta gente ‘normale’ (all’epoca si scriveva molto, sia per lavoro, che per tenersi in contatto con familiari, parenti e amici).

Ne fece tanti pacchetti, dai colori e dai formati diversi e poi, coadiuvato da Gaetano Damiani, artigiano e pittore suo compaesano, passò alla realizzazione dell’opera, appiccicando su fogli di carta da pacchi bianca, ritagliati in base alle figure da ottenere e tutti riquadrettati con certosina pazienza, i francobolli uno ad uno. Dopodiché i fogli vennero attaccati a carta di giornale preventivamente applicata sui muri con colla di farina.

Negli anni ’70, quando la casa dovette essere ristrutturata, fu il parroco di allora don Araldo Angeloni a suggerire alla famiglia Zingaretti, composta dai nipoti di Ghiraldi, di conservare questo straordinario lavoro. Così, i fogli coi francobolli vennero pazientemente scollati dalle pareti e dal soffitto e riattaccati su pannelli di legno per poi essere donati al Comune, garantendone la conservazione. Il resto è storia recente: l’amministrazione del sindaco Davide Dellonti ha messo a disposizione un locale adeguato nel Palazzo Della Rovere e il lavoro, durato più di un anno, di Bonafede e Morrieri ha fatto il resto, consentendo di ripristinare questa originalissima e importante opera, riassemblando la stanza com’era all’interno della casa del suo ideatore e ‘ricucendo’ ai pannelli tanti francobolli che, complice il tempo, si stavano staccando.

Ora la ‘Stanza dei francobolli’ é di nuovo a disposizione del pubblico e può essere ammirata su prenotazione chiamando i numeri 338.9897800 e 338.4267141.