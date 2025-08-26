La Statale senza soluzioni: "Ma se tolgono i parcheggi siamo pronti a farci sentire"

Confartigianato Imprese Demaniali esprime preoccupazione per le conseguenze che deriverebbero dall’eventuale divieto di sosta lungo i lati della Strada Statale Adriatica, in prossimità dell’area di Sottomonte a Pesaro. La misura di questo tipo rischierebbe di penalizzare gravemente le attività balneari e di somministrazione presenti nella zona, con una conseguente forte riduzione dei ricavi.

La presa di posizione dell’associazione di categoria è stata divulgata ieri tramite un proprio comunicato che continua così: "Riteniamo – osserva Confartigianato – che la soluzione non sia vietare la sosta, ma garantire il rispetto dei limiti di velocità, già previsti. Se necessario, tali limiti possono essere ulteriormente ridotti nel periodo estivo per aumentare la sicurezza stradale. In tal senso, accogliamo positivamente – continua la nota – la proposta del sindaco Andrea Biancani, di installare autovelox fissi. E’ una misura che va nella direzione di garantire i più alti standard di sicurezza senza compromettere la vitalità economica del litorale. Ogni ipotesi che comporti l’eliminazione dei parcheggi lungo la Statale risulta, invece, inaccettabile".

Andrea Giuliani è il referente Confartiginato del settore. A lui facciamo notare che il “divieto di sosta nella banchina lungo la Statale 16, lato mare, non è eventuale, ma già in vigore, sempre che non non si voglia ignorare il Codice della Strada. Sul lato mare parcheggiare in banchina è vietato già oggi, mentre parcheggiare lato monte è possibile solo in strada delle Marche, cioé dentro al centro abitato di Pesaro. Lungo strada Marina Ardizia, dal cartello “Pesaro“ fino a Fosso Sejore, tratto di competenza Anas, non ci risulta, infatti, che esista una deroga al divieto di parcheggiare in banchina. Tanto più che in questo tratto c’è già un sistema di rilevazione della velocità.

Signor Giuliani risulta anche a lei? "Sì, ma aggiungo che è così da anni. La sosta è stata sempre consentita perché quello è l’unico modo di permettere ai bagnanti di accedere alla spiaggia. Non si capisce perché questa estate non si debba continuare a fare come in passato".

Perché è pericoloso: la banchina dovrebbe servire per i pedoni; per dare modo di accostare se uno ha un malore o se si deve far passare l’ambulanza e altri mezzi di soccorso; la banchina dovrebbe dare un minimo di manovra se ci si trova davanti un automobilista che va contromano. Insomma dovrebbe essere libera e certamente non dovrebbe essere un parcheggio sistematico e ininterrotto: trovarsi una portiera aperta o persone in mezzo alla corsia di percorrenza, impatta ulteriormente sulla sicurezza, tanto di giorno, quanto più di notte. No?

"Crediamo – osserva Giuliani – che la sicurezza possa essere ugualmente garantita abbassando i limiti di velocità e facendoli rispettare. Ecco perché siamo in sintonia con la proposta del sindaco Biancani che vorrebbe aggiungere dei rilevatori di velocità: sono una soluzione concreta almeno fino a quando non verrà realizzata una strada alternativa alla Statale che metta in collegamento Pesaro e Fano".

Dalla città di Rossini fino a Fosso Sejore la strada alternativa c’è: è la panoramica Ardizio. Questa è a doppio senso e approda su un’arteria come la circonvallazione di Muraglia.

"Non entro nelle questioni politiche. Dico che nell’immediato va tutelata la vocazione turistica Sottomonte, consentendo la sosta in banchina: sono almeno una quindicina gli stabilimenti balneari che danno servizi ai bagnanti. A questi vanno aggiunte le tante attività di bar e altro. Se i pesaresi hanno l’alternativa di venire in bicicletta, tutti gli altri, provenienti dall’entroterra sono obbligati a venire in automobile. Bisognerebbe aumentare il servizio navette. Ma le dico che la categoria, se dovesse essere proibito parcheggiare, è pronta alla protesta, pronti a farci sentire".

Solidea Vitali Rosati