La Statale, trappola continua. Parcheggio selvaggio dilaga: "Multe? Non abbiamo uomini"

L’ultimo incidente mortale è stato a Ferragosto: un centauro è andato a sbattere contro un’automobile in manovra perché il conducente stava svoltando per parcheggiare. Il tema di rendere sicura la strada statale 16, tra Pesaro e Fano, nel periodo estivo c’è ed è comune ai due comprensori. Insomma, va risolto. L’infrazione più pesante che mette a repentaglio l’incolumità delle persone è il parcheggio abusivo delle automobili dei bagnanti perché è tale da ingombrare, sistematicamente, la banchina stradale lato mare. Il pericolosissimo filare di lamiere, nei fine settimana di luglio e agosto, è senza interruzione, ma anche ieri, semplice martedì in mezzo alla settimana, il fenomeno era evidente.

Il rischio è lampante: immaginate di essere un automobilista che da Fano va verso Pesaro. Sulla destra avrà più insidie di cui tener conto e per cui, anche andando a passo d’uomo, non è detto riesca ad evitarle. Ieri abbiamo visto di tutto: noi stessi abbiamo dovuto frenare quando dall’automobile parcheggiata in banchina, si è aperta la portiera dell’auto che ha invaso ulteriormente il nostro spazio viario. Intenzionato a scendere dall’auto era un bambino sugli 8 anni. Fortuna è sopraggiunto il genitore, il quale dal posto di guida è sceso e si è preoccupato di accompagnare il figlio nella piazzola garantita da guard rail. Ci chiediamo cosa sarebbe potuto succedere se il bambino avesse agito d’impulso.

Altro problema è la visibilità ridotta per tutti coloro che si devono immettere sulla Nazionale da una delle piazzole di sosta. "Non ho mai visto una strada statale – osserva una lettrice del Carlino, già agente di polizia locale – così impegnata da veicoli, su entrambi i lati. Immagino che con le multe delle auto parcheggiate sul lato mare, laddove è evidente che non sia lecito sostare, l’amministrazione comunale abbia di che rimpolpare il proprio bilancio".

Abbiamo verificato con l’assessore alla polizia locale, Sara Mengucci: "Multe vengono fatte, ma non riusciremo a comunicarvi i dati prima di domani (oggi per chi legge, ndr) – osserva Mengucci –. Siamo sempre presenti sul territorio, quindi anche lungo la Statale 16. Stiamo parlando di un tratto molto frequentato durante la stagione balneare e spesso vissuto in maniera non corretta dai bagnanti e da coloro che raggiungono i ristoranti collocati sul litorale. È anche per questo che, da anni, abbiamo attivato il servizio di navetta gratuito “Sottomonte”. Una leva del sistema di mobilità integrata attivo sul territorio che coinvolge anche i parcheggi scambiatori e aree di sosta gratuite e a pagamento". Peccato che queste ultime, ieri, situate un po’ ovunque lungo il tratto, fossero semi vuote: il bagnante al parcheggio a pagamento preferisce, di gran lunga, quello selvaggio. Tanto più se non viene mai sanzionato. In attesa di conoscere i dati del comando di polizia locale abbiamo chiesto alla Stradale se ha fatto multe lungo la statale e per quali infrazioni. "Non le abbiamo fatte: non abbiamo abbastanza personale per coprire quel tipo di servizio", ha risposto il comandante Francolini che prioritariamente dirotta gli operativi in Autostrada e lungo le provinciali. Per la cronaca l’amministrazione, per le linee estive di bus navetta gratuita, spenderà, nel 2025, circa 44mila euro. Le infrazioni per cui la municipale è intervenuta dall’inizio stagione "sia nelle ore diurne che nelle notturne – osserva Mengucci – sono state soprattutto nei casi in cui le auto in sosta impediscono l’accesso di pedoni e di persone con disabilità. Diversi sono stati gli interventi anche di sera, quando la visibilità è ridotta".