La Statua della Libertà. Alla scoperta dei suoi segreti

Estendendo un po’ lo sguardo oltre al nostro paese e all’albo i “5 malfatti” arriviamo a qualcosa di più grande, un simbolo che rappresenta il territorio americano: la Statua della Libertà. E’ alta ben 92 metri di cui 47 di piedistallo. In origine era ricoperta di rame,ma con il passare del tempo si è ossidata. La statua contiene simboli nascosti come la corona con 7 punte, che rappresentano i 7 oceani e i 7 continenti da cui arrivano i migranti. Nella mano sinistra si trova un’Enciclopedia con scritta la data della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti “4 Luglio 1776”. La torcia, simbolo che si trova nella mano destra, rappresenta la luce della libertà e la ragione. Questi simboli sono abbastanza noti e sicuramente avrete visto delle immagini anche dei suoi piedi, ma probabilmente non da dietro, in particolare il piede destro. Si dice che questa statua cammini. Come abbiamo fatto tutti quanti a non accorgercene? Se questa statua è un simbolo di libertà che ha accolto milioni di immigrati negli Usa, come può stare ferma? La libertà non è una cosa che si ottiene o si dà standosene impalati come statue, richiede azione, coraggio e un rifiuto dell’immobilità. Dopotutto la Statua della Libertà si è spostata davvero, perché nell’anno 1884, Eiffel e Bartholdi, a Parigi, la costruirono per poi smontarla e portarla in 214 casse negli Usa, dove fu ricostruita. Tra tutti i significati nascosti ci ha colpito soprattutto il piede che si muove, segno del coraggio necessario a raggiungere la libertà.

Filippo Gentili, Martina Cecconi, Ismaele Matteucci, Othman Agouni, Giuliano Torcolacci, Nicole Granci