La Stefanenko che non ti aspetti "Vi racconto il crollo dell’Urss"

"Non vedo l’ora di presentare a Fano, che per me è quasi ‘casa’, un libro che desideravo scrivere da un bel po’ di tempo, un libro in cui racconto gli anni intensi del crollo dell’Unione Sovietica. Spero, attraverso queste mie pagine, di farvi capire qualcosa di più del popolo russo". Natasha Stefanenko, all’anagrafe Natal’ja Borisovna Stefanenko, è un’attrice, conduttrice televisiva, ex modella russa naturalizzata italiana, marchigiana d’adozione, ora anche scrittrice. Per questo sabato 24 giugno alle ore 23 sarà ospite di Passaggi Festival al Pincio di Fano, con il suo romanzo d’esordio. Si intitola "Ritorno nella città senza nome" il romanzo largamente autobiografico e ad alto tasso thrilling edito da Mondadori, che racconta il viaggio di Natasha fino a Sverdlovsk-45, la città dove è nata e cresciuta, e dove è tornata dopo la comunicazione della sparizione del padre, ingegnere nucleare e convinto sostenitore della politica sovietica, e il presentimento che questa nascondesse verità che non dovevano essere svelate.

"Questo libro – ci ha raccontato ieri la Stefanenko – racconta gli anni intensi del crollo dell’Unione Sovietica, il ’91 e ’92, in cui personalmente ho vissuto drammi familiari ma anche una grande storia d’amore. Non c’è politica in queste pagine, semplicemente il racconto di come abbiamo vissuto quel momento storico noi russi, soprattutto noi che per oltre mezzo secolo abbiamo vissuto in una città degli Urali che non aveva un nome ma un numero, pattugliata h24, inaccessibile agli estranei. Noi residenti avevamo un pass che ci consentiva di entrare e uscire e pensavamo che tutto il mondo fosse così. Mi sentivo protetta e anche libera". S-45 è un luogo a 250 chilometri a nord di Ekaterinburg, che per ragioni militari non appariva sulle carte geografiche, circondato da filo spinato e sottoposto al controllo del governo federale. Era un luogo strategico dove si lavorava alla costruzione dell’arsenale nucleare sovietico ("mio padre produceva uranio arricchito per le testate nucleari")… ma di lì a poco tutto è cambiato, con gli accordi voluti da Gorbacëv e Reagan e il piano di progressiva dismissione delle armi atomiche. Con l’intreccio di due storie la Stefanenko racconta così l’anima di un paese grande, inquieto e disorientato, l’Urss degli anni Novanta, che vive la fine di consolidate certezze e anche la dirompente irruzione di nuove libertà. "Volevamo la libertà, ma non sapevamo gestirla – conclude –, perché per 75 anni qualcuno aveva pensato e provveduto a noi".

Tiziana Petrelli