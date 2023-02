La steward del locale li divide Ma loro le fratturano il naso

Fratturano il naso all’addetta alla sicurezza del locale intervenuta per dividerli, uno rischia 8 mesi di carcere con rito abbreviato. È la richiesta di condanna presentata ieri dalla procura al giudice Giacomo Gasparini che ha rinviato per valutare se ascoltare o meno la vittima. L’altro picchiatore, che ha scelto l’ordinario, è ancora a dibattimento. Ma per entrambi, tutti e due di Pesaro, la decisione arriverà il prossimo 28 febbraio. Il fatto risale a settembre 2019. Succede all’interno del Circolove, il locale a Fosso Sejore. Tra gli imputati si era acceso un diverbio e la steward della security, una donna di origini uruguayane, è intervenuta per farli smettere. Ma in un secondo, lo scenario è cambiato, i due sono passati da rivali a complici e, stando alla denuncia, uno l’avrebbe tenuta mentre l’altro le avrebbe sferrato pugni al volto, fratturandole il naso.

Denunciati, i picchiatori sono finiti a processo per lesioni. Uno è già a dibattimento (difeso dall’avvocato Roberto Brunelli), mentre l’altro ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato (assistito dall’avvocato Paolo Biancofiore). E ieri per lui il pm Marino Cerioni ha chiesto una condanna a 8 mesi. La steward, difesa dall’avvocato Giovanni Orciani, si è costituita parte civile e chiede 10mila euro di risarcimento danni.

e. ros.