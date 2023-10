La storia dal paleolitico in su. Ecco l’Itinerario archeologico

SAN LORENZO IN CAMPO

E’ un patrimonio straordinario quello raccontato dall’Itinerario Archeologico, percorso di promozione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord all’interno del progetto Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. Al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo è stata presentata la terza edizione dal direttore generale Amerigo Varotti, insieme al sindaco Davide Dellonti, alla direttrice del Museo Oliveriano di Pesaro Brunella Paolini, alla direttrice della Rete museale della via Flaminia Vanessa Lani e a Domenico Montillo, presidente Ente Bilaterale del Turismo. Presenti diversi amministratori locali. "Dobbiamo - ha esordito Dellonti - fare conoscere le nostre bellezze, l’abbazia, museo archeologico e quello etnografico africano e ora anche la stanza dei francobolli". Ha aggiunto Varotti: "Da cinque Comuni in sei anni siamo arrivati a 21 che diventeranno 23 nel 2024. Amministrazioni che apprezzano e condividono il nostro modo di lavorare per promuovere il territorio". Il direttore è poi passato alle novità dell’Archeologico: "La nostra provincia è ricchissima dal punto di vista archeologico e conserva rilevanti testimonianze della storia e della cultura materiale dell’uomo dal Paleolitico al Rinascimento passando per l’epoca romana. Questa terza edizione propone importanti novità: la ‘Rete Museale della Via Flaminia’, il Museo Oliveriano di Pesaro, il Museo Archeologico di Cantiano e il Museo del territorio di Suasa di San Lorenzo. Il tutto guardando a ’Pesaro 2024 Capitale della cultura’".

Luigi Diotalevi