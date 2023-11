"La storia della Biblioteca e dei Musei Oliveriani". Domani il convegno con la direttrice Paolini

Nell’ambito degli eventi culturali in calendario per il 2023-2024, il programma della rassegna intitolata "… di Torno Girando...", organizzata dall’Ordine provinciale degli Ingegneri di Pesaro e Urbino in collaborazione con l’Ente Olivieri, tocca una tappa particolarmente significativa per domani pomeriggio, alle ore 18, nei locali della Biblioteca Oliveriana di via Mazza 97 a Pesaro. Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri, presenterà una "Breve storia della Biblioteca e dei Musei Oliveriani", presentazione cui farà seguito una visita alla biblioteca e ai suoi depositi. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.