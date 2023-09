La storia della piantache diventò di moda

Prosegue a Urbania il ciclo di incontri “Libri da ascoltare“ che sabato 16 alle 18 si immergerà “Nel blu di Guado. Storia di una pianta e di un colore“ (Ancona, Il lavoro editoriale) scritto da Maria Stella Rossi (foto) per i tipi de Il lavoro editoriale di Ancona.

Un percorso storico-culturale che vede protagonista l’Isatis tinctoria, pianta utilizzata fin dalla preistoria per ricavare il colore blu. L’autrice dialogherà con il giornalista Tiziano Mancini nel cortile del Palazzo Ducale (in caso di maltempo nella Biblioteca Comunale) a conclusione del Guado Tour in partenza lo stesso giorno alle 10,30 da Urbania per concludersi nel primo pomeriggio a Valdericarte, la country house nei pressi di Lamoli, alla scoperta del “filo blu di guado“, un colore antico e ricco di mistero e bellezza ancestrale, che racconta attraverso di sé la storia dell’arte, della moda, della società rurale come di quella cittadina dal medioevo ai giorni nostri, e che nel libro si dipana attraverso un itinerario che parte dalla Francia e dall’Oriente per raggiungere, come un mercante che ha viaggiato nel tempo lungo i secoli, le strade dell’Europa fino a raggiungere l’Italia centrale, la Toscana, l’Umbria e infine Apecchio, Urbino, Pesaro, Pergola e Urbania, pronto a raccontarci la sua e anche un po’ la nostra storia.