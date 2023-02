La storia di Imbriani raccontata dal vivo dal fratello Gianpaolo

Farà tappa anche a Fano oggi alle 18,30 nella sala convegni di Palazzo Martinozzi il lungo ed intenso viaggio di Gianpaolo Imbriani, che dal marzo del 2013 gira il mondo in autostop per raccontare la storia di suo fratello Carmelo. Proprio oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa di quest’ultimo, costretto ad arrendersi appena trentasettenne al linfoma di Hodgkin. Carmelo Imbriani era stato una promessa da calciatore. Ma nell’estate del 2012 cominciarono i problemi di salute, che lo costrinsero a farsi da parte durante la preparazione pre-campionato. "La sua storia ha unito frange di tifoserie, ultras e non, da nord a sud, da est ad ovest del Paese" racconta il fratello Gianpaolo.

b. t.