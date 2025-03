La storia di Mamiani figura esemplare del Risorgimento

Anche con il mese di marzo, prosegue il ricco calendario delle Settimane Rossiniane per celebrare il (Non) Compleanno di Rossini. Giovedì 6 (ore 18), nel Salone “Pallerini“ di Palazzo Gradari, è la volta di Carlo Galli protagonista dell’incontro “Terenzio Mamiani, moderazione e rivoluzione“.

Terenzio Mamiani (1799 - 1885) ha tutto il diritto di essere ricordato e riconosciuto come una figura esemplare della destra storica e del primo ceto politico risorgimentale, oltre che come un grande pesarese, contemporaneo di Rossini – per alcuni aspetti, come il rapporto con la Francia, affine a lui, pur nella profonda diversità del loro ambito d’azione –. La nascita aristocratica, il cattolicesimo, la concreta partecipazione ai primi moti del 1830-’31, la speranza nel pontificato di Pio IX, gli esili, il rapporto con Cavour, il ruolo politico come ministro dell’Istruzione, lo studio e l’insegnamento universitario della filosofia: sono tutti elementi che ne fanno un personaggio complesso. In lui lo spirito moderato si mostra al tempo stesso come uno spirito rivoluzionario, innovativo. Il suo liberalismo non è mai egoismo di classe, né predominio dell’economia sulla politica; è anzi spirito di progresso, di educazione popolare e di formazione di una cultura nazionale. Nonostante le pungenti critiche del cugino Giacomo Leopardi, Terenzio Mamiani deve avere il rispetto e la riconoscenza di quell’Italia unita che ha contribuito a creare. L’appuntamento è promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

l. d.