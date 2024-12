La storia di Montefelcino passa attraverso quella dei soprannomi

Per fare la storia dei soprannomi in un piccolo territorio come quello di Montefelcino ci vogliono scienza, acume e sensibilità. Sono le qualità che il professor Serafino Giulietti (foto), forsempronese originario di Montefelcino, mostra di possedere in abbondanza nel suo ultimo studio su "I soprannomi e le loro storie nel Comune di Montefelcino" (Youcanprint). La scienza, necessaria, è quella linguistico-onomastica; l’acume è quello che serve per sviscerare le origini, nei limiti del possibile, di ogni soprannome personale o di famiglia; la sensibilità sta nel non oltrepassare la linea di là dalla quale la disamina di un soprannome può trasformarsi in offesa per il diretto interessato.

Ne è venuto fuori un libretto tanto agile quanto godibile: soprattutto per chi, come chi scrive, molte delle figure "soprannominate" le ha conosciute da vicino. Alcune delle "voci" sono minuscoli ritratti, schizzi in sedicesimo dedicati spesso, per forza di cose, a persone che non ci sono più. Qualche esempio: "Quaranta (famiglia Conti, Giulio, Livio, Ermo e figlie): l’origine di questo soprannome risale a un gioco di carte molto diffuso nei nostri paesi: il tressette, in cui vince la coppia che totalizza almeno il punteggio di 41 punti. Dalla memoria delle discendenti pare che al loro antenato Giulio capitasse spesso, alla conclusione del gioco, di fermarsi nel conteggio dei punti a 40, annunciato con rammarico e una punta di rabbia al compagno e agli amici…". Sovietico: non proprio un soprannome, ma era l’appellativo iroso che Bani Giulietti affibbiava ai compagni di gioco che non rispettavano le regole delle carte; chiaro che l’epiteto dice anche da che parte battesse, politicamente, il suo cuore.

El Moro: lui in verità non era di queste parti, ma di Fano. A Montefelcino e dintorni veniva a vendere il pesce, che annunciava con uno stentoreo "Pesciooo" (sic). L’appellativo era per la sua faccia bruciata dal sole. Quando non trovava abbastanza clienti a Montefelcino sfotteva i paesani buttandola in politica: "Du en tutti sti democristiani de Monfalcin?". Il volume reca una prefazione del professor Sanzio Balducci, dialettologo, pure lui originario di Montefelcino (Montemontanaro, a esser precisi) e sarà presentato stasera (ore 20,45) al circolo parrocchiale di Montefelcino, presenti l’autore, il presidente della Provincia aolini, il sindaco Maurizio Marotesi, il professor Sanzio Balducci e lo storico Emilio Pierucci.

Adriano Biagioli