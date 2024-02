La “Storia di un uomo magro“ per capire la storia

Una fisarmonica che intona “Bella ciao“ nel buio, poi un fischiettio che si aggiunge, infine il suono che s’interrompe e le luci che si accendono: sul palco, un attore e un musicista. Comincia così “Storia di un uomo magro“, monologo di Paolo Floris con accompagnamento di Pierpaolo Vacca, che ieri ha permesso al Cinema Ducale di tornare anche teatro per una mattina, grazie a un’esibizione riservata all’Istituto Raffaello, per celebrare la Giornata della memoria.

Lo spettacolo narra di Vittorio Palmas, pastore di Perdasdefogu (Nuoro) sopravvissuto al campo di concentramento di Bergen-Belsen, durante la Seconda guerra mondiale, e s’ispira al libro “La ghianda è una ciliegia“ (ed. Il Maestrale, 2006) di Giacomo Mameli. Fatti drammatici, che affronta con una sottile ironia e deridendo il potere: i "capi" che impongono decisioni al popolo magro sono descritti come "tutti grassi, chissà perché sono sempre tutti grassi". Inizialmente non si sente un turbamento e Vittorio, che in paese ha ciò che desidera, nonostante povertà e fascismo, è felice. Poi, una serie di avvenimenti che ne spezzano la quotidianità fa avvertire l’avvicinarsi della guerra e lo trascina nella tempesta, fino all’arruolamento forzato nell’esercito (dapprima respinto, perché troppo magro), all’invio in Jugoslavia e alla reclusione a Bergen-Belsen, come traditore.

Tuttavia, sopravvisse, anche quando "una mattina Dio si travestì da bilancia, decidendo chi dovesse morire": quanti pesavano 35 chili o meno furono inviati ai forni crematori, lui, che ne pesava 37, si salvò. A fine spettacolo, molto apprezzato dagli studenti, Floris ha inserito una critica a chi non crede ai campi di concentramento e alla comunità internazionale, espressa per bocca del personaggio narrante: "Ma non sai che esistono ancora? Sono diversi, ma ci sono: in Cina, in Libia, l’anno prossimo forse in Albania e quest’anno hanno aperto il campo più grande al mondo, si chiama Gaza e ci tirano anche le bombe". Sul palco è poi salito Mameli, che ha spiegato di aver scoperto la storia di Palmas durante una partita di calcio in piazza, a Perdasdefogu. Il pallone finì vicino a degli uomini seduti e, mentre uno di loro, “zio“ Mario, si vantava di essere il maggior eroe del paese per delle ferite di guerra, sentì “zio“ Vittorio dire: "Tappati la bocca, perché io sono vivo per due chili". Incuriosito, si fece raccontare tutto.

Mameli ha poi vestito a propria volta i panni del narratore, diventando per mezzora "zio" Giacomo nei confronti dei 650 studenti presenti ieri e raccontando gli otto anni che trascorse a Urbino, a studiare, con un linguaggio schietto e informale: "Su questo palco ho intervistato Dario Fo, Umberto Eco, Eduardo De Filippo, Paolo Fabbri e tanti altri. Qui ho portato personaggi come Giuseppe Ungaretti e ogni volta, quando rientravo a casa, scrivevo ciò che avevo sentito. Ecco, quello che vi consiglio è di non fare copia e incolla, ma ascolta e scrivi. Sono contento di essere tornato a Urbino, ringrazio il dirigente scolastico Daniele Piccari, l’Anpi i gestori del cinema e la mia amica Lella Mazzoli".

Nicola Petricca