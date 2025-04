La storia di Vincenzo Muccioli rivive tra “Fango e risate“

“Fango e risate“ è un libro sui 20 anni di vita vissuta da Vincenzo Muccioli, pioniere nel recupero di persone avvinghiate dalla tossicodipendenza e fondatore della comunità di San Patrignano, nel riminese. La cronaca è filtrata dall’esperienza del figlio, Andrea Muccioli, oggi funzionario giuridico pedagogico in servizio al Carcere di Villa Fastiggi e responsabile di San Patrignano fino al 2011.

Alla presentazione, prevista domani alle ore 17,30 in Biblioteca San Giovanni, farà da spalla all’autore, Alessandro Giardini, presidente dell’associazione Prevaction, impegnata nella sensibilizzazione contro il consumo e lo spaccio di droghe, che proprio in questi giorni festeggia un anno dalla fondazione. Prevaction ha incontrato 1.984 giovani nelle scuole della provincia. Il libro, protagonista della presentazione, inizia dalla fine.

La testimonianza di Muccioli incomincia dal 19 settembre 1995, quando un Andrea, 30enne, è al capezzale del padre Vincenzo, mentre ad attenderlo in comunità ci sono Pier Luigi Bersani e Vasco Errani, allora presidente e vice presidente della Regione Emilia Romagna, per puntellare il futuro di San Patrignano, diventata in due decenni una realtà di riferimento nazionale nell’azione di salvezza ed emancipazione dalla dipendenza, per migliaia di persone, soprattutto giovani.

Cosa emerge leggendo? Dalla ricostruzione di Andrea Muccioli molta amarezza e la necessità di difendere dal fango le intenzioni, la competenza e l’onore del padre Vincenzo, trascinato per anni in aule di tribunale, spesso accusato di "sequestro di persona" piuttosto che riconosciuto come chi ha operato un vero e proprio salvataggio verso una umanità altrimenti pronta a perdersi.

Poi emerge, dalle 541 pagine edite da Piemme e scritte con grande capacità di condivisione, che nulla, nelle imprese civiche, è facile e scontato. Purtroppo il riscontro è crudele perché spesso quello che manca è proprio la comprensione da parte di quanti dovrebbero essere i primi, per ruolo e possibilità, ad aiutare.

Andrea Muccioli è questo il messaggio che vuole affidare al lettore?

"Credo che dalla mia storia non emerga solo amarezza – il fango del titolo –, ma anche l’incredibile arricchimento personale e umano venuto dal condividere esperienze con tanti ragazzi emarginati con cui mi sono trovato a crescere. E non solo: penso alla straordinaria coesione, al senso di fratellanza, e spesso all’entusiasmo e alla positività – le risate – che respiravamo insieme".

Fa bene Prevaction ad andare nelle scuole parlando agli adolescenti dei rischi collegati fin dalla prima canna?

"Sì. Il fenomeno della tossicodipendenza non è mai stato diffuso quanto oggi. Non solo l’età dei primi assuntori si è abbassata terribilmente se consideriamo che cannabinoidi e pasticche possono arrivare ai 12enni. Ma il fenomeno è intergenerazionale: interessa anche gli anziani".

A cosa si deve questa pericolosa pervasione?

"Alla crescente solitudine tra gli individui che detta povertà di relazioni ed effetti depressivi".

Oggi Muccioli dedica la propria competenza ed esperienza al recupero dei detenuti, ma il percorso è sempre quello che inizia con un gesto di comprensione, solidarietà e speranza. Alla presentazione l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.