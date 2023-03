La storia di Zahra "Io fuggita in gommone: la traversata per la vita assieme ai miei bambini"

di Davide Eusebi Zahra Anbarestani, 37 anni, siriana, quando e come è arrivata a Pesaro? "Sono scappata dall’Iran perché lì le donne non hanno alcun diritto e sono discriminate. In Turchia, sulla spiaggia, c’erano due gommoni pronti a imbarcarci. Ci hanno invitati a salire sul secondo in partenza, perché il primo era pieno di uomini. Ma io ho scelto il primo perché non avrei avuto il coraggio di affrontare il mare dopo avere visto partire l’altro. E’ stata la mia fortuna. L’altro gommone è affondato in mezzo al Mediterraneo, io mi sono salvata" Cosa ricorda della traversata fino alla Grecia? "Il freddo di gennaio, il mare in tempesta, i miei figli legati a me da una sciarpa e con addosso un giubbotto salvagente che avevo loro comprato prima di partire, poi il gommone che sprofondava nelle acque gelide, tra le onde, i corpi inghiottiti, il terrore mio e dei miei bambini. Due gommoni di sei metri potevamo portare al massimo dieci persone, dentro ad ognuno ce n’erano cinquanta. Chiedemmo aiuto con il poco segnale che restava al cellulare, arrivò un elicottero dalla Grecia, quindi una nave" Quanto avete pagato per la traversata in gommone? "Io e i miei due bambini diecimila euro" A chi li ha dati? "A una...