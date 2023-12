La storia dipinta: nuova maxi-opera di Agrà

di Sandro Franceschetti

Cinque mesi di intenso lavoro hanno dato vita a una nuova, straordinaria, opera di Natale Patrizi, in arte Agrà, capace di trasformare la facciata di oltre 30 metri di una casa rurale situata nelle campagne di San Costanzo in una maxi tela che ripercorre un episodio storico mai raccontato prima in forma pittorica. "E’ la fuga dell’esercito cartaginese, nel 207 avanti Cristo, lungo la Via Galllica, realizzata nel 350 a.C. per unire la colonia Iriminum (oggi Rimini, ndr) con la sua capitale Sena Gallia (Senigallia) – spiega Patrizi - nel tentativo di raggiungere dalle sponde del Cesano, guadando poi il Metauro, le zone del riminese. Ma il 22 giugno di quel 207 avanti Cristo – aggiunge Agrà - i cartaginesi, guidati da Asdrubale Barca, fratello di Annibale, incontrarono l’esercito romano agli ordini dei consoli romani Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone, che li annientò nella celeberrima Battaglia del Metauro".

Il casolare su cui Agrà ha realizzato questa sua ultima opera si trova in via Le Grazie a San Costanzo, proprio lungo un segmento di quella che fu la Via Gallica. "E’ così – riprende il pittore -, per raffigurare questo momento storico ho scelto un’abitazione rurale edificata sull’unico percorso tracciato dai Galli per raggiungere dal territorio a sud del Cesano, attraversando quella che é attualmente la provincia di Pesaro e Urbino, la zona del riminese". Per creare quest’ultima maxi opera, Natale Patrizi, per la prima volta ha utilizzato una pittura a colori elastica e impermeabile: "E’ il mio primo murale a colori – conferma Agrà -, e l’ho potuto realizzare grazie alle pitture elastiche, durature nel tempo, fornitemi dalla Simac di Lucrezia".

Prima di questo lavoro i due maxi murale di Agrà erano stati realizzati in bianco e nero, il primo, lungo più di 100 metri, creato in un muro a Cerbara di Terre Roveresche (raffigurante la Battaglia del Metauro) rispettando i licheni che ne delimitano le forme; e il secondo in un casolare di Mondolfo inerente allo scontro fra gli eserciti romani e cartaginesi che si tenne a ridosso del Cesano e che precedette di poco la battaglia del 22 giungo 207 avanti Cristo sul Metauro. "Con quest’ultima opera – conclude l’artista marottese, coadiuvato nei lavori dal suo amico Luciano Bergamini – ho chiuso un percorso storico, mai affrontato prima a livello pittorico, che va dalla battaglia tra cartaginesi e romani sul Cesano a quella sul Metauro".