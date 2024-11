La storia è femmina. Ma nessuno lo sa

di Solidea Vitali Rosati

Agatha Christie ha finanziato gli scavi dell’archeologo Max Mallowan in Siria e Iraq alla scoperta dei regni antichi della mezzaluna fertile. Magari ques’aspetto vi era noto, ma facciamo un altro test, prima di svelare dove vogliamo arrivare. Sapevate che la prima persona nella storia dell’umanità a scrivere poesie è stata una donna? Secondo gli archeologi specializzati nello studio della "scuola scribale" sumera questo primato spetta alla sacerdotessa Enheduanna, figlia del re Sargon di Accad. Nel mondo sumerico, infatti, esistevano donne che non solo sapevano leggere e scrivere, ma erano scribe professioniste e componitrici di testi anche scientifici. Del resto è stata una donna la prima chimica al mondo: Tapputi Belatekallim, babilonese, menzionata in una tavoletta come artefice di profumi. Dove vogliamo arrivare? Vorremmo segnalare l’inaugurazione di una mostra – "Storie nella Storia" visitabile dal 23 novembre al 1 dicembre, all’interno della galleria Spazio Bianco in via Zongo 45 – i cui contenuti sono proprio rivolti a raccontare la storia dell’umanità, recuperando i personaggi femminili, rimasti fin troppo sottotraccia, nonostante abbiano segnato importanti primati.

Calma e gesso: l’arco temporale abbracciato dalla mostra, non segna il passo in Mesopotamia, ma arriva ai giorni nostri perché le storie ’esposte’ estrapolano aneddoti e curiosità da una particolarissma collana letteraria – "Storie nella Storia" – edita dalla casa editrice Settenove e curata dalla Società italiana delle Storiche (Sis), nata nel 1989 per promuovere la ricerca storica, didattica e documentaria per recuperare l’apporto del genere femminile al progresso della società. Tra le autrici delle Storie in mostra ci sono Francesca Minen e Caterina Di Paolo. Chi ha portato a Pesaro una mostra che "raddrizzi" la narrazione storica tenendo conto di entrambi i generi? Maria Paola Giorgio, segretaria del Lions Club Pesaro Host e responsabile per la violenza di genere e abuso sui minori del distretto 108/a Lions International e Mariangela Siepi, presidente Percorso Donna. Non è un caso che la mostra avvenga attorno alla data totemica del 25 novembre: giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per informazioni o visite guidate: prenotazioni.percorsi@gmail.com